​Steve Wright, brytyjski seryjny morderca, nazywany przez media "Dusicielem z Suffolk", w poniedziałek 2 lutego przyznał się do popełnienia kolejnego morderstwa 27 lat temu. W 2006 roku zabił pięć młodych kobiet.

Steve Wright, fot. Suffolk Police / PAP

Steve Wright w 2006 roku zabił pięć kobiet pracujących jako prostytutki.

Teraz przyznał się do porwania i zabójstwa 17-letniej Victorii Hall w 1999 roku oraz do próby porwania innej kobiety dzień wcześniej.

67-letni Steve Wright, który odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego za zabójstwa dokonane w 2006 roku, stanął przed sądem Old Bailey w Londynie i przyznał się do porwania oraz zamordowania 17-letniej Victorii Hall w 1999 roku.

Dziewczyna wracała do domu. Była w trakcie zdawania egzaminu dojrzałości w Orwell High School w Felixstowe i zamierzała iść na studia socjologiczne. Ci, którzy ją znali, opisywali jako osobę wesołą i uśmiechniętą.

Została zamordowana przez uduszenie, a jej ciało odnaleziono wiele miesięcy później na terenach wiejskich.

67-letni Wright przyznał się również do próby porwania 22-letniej kobiety dzień przed zabójstwem Hall.

Sprawiedliwość dla Victorii Hall została wreszcie wymierzona po 27 latach - powiedziała w oświadczeniu Samantha Woolley z sądu w Londynie. Wyrok zostanie ogłoszony w piątek.

Zaplanowana seria morderstw

Wright został skazany w 2008 roku za zamordowanie pięciu kobiet pracujących jako prostytutki w mieście Ipswich, w hrabstwie Suffolk, na północny wschód od Londynu. Mężczyzna zabierał kobiety do swojego samochodu lub w ustronne miejsce, zabijał przez uduszenie i porzucał ciała na terenach wiejskich wokół Ipswich. Dwa ciała pozostawił w pozycji ukrzyżowania, z rozłożonymi ramionami.

Sąd wymierzył mu karę dożywotniego więzienia bez prawa do zwolnienia. Sędzia określił jego czyny jako "zaplanowaną serię morderstw".

Wright konsekwentnie zaprzecza oskarżeniom, mimo że na trzech ofiarach znaleziono jego DNA, a na kurtce w jego domu odkryto plamy krwi dwóch z nich. Ciała ofiar odnaleziono w ciągu zaledwie 10 dni od zabójstwa na terenie Ipswich.