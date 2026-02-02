Grupa młodych ludzi brutalnie pobiła 42-letniego mężczyznę w parku w Otwocku (woj. mazowieckie). Agresorzy zostali już zatrzymani. Wśród nich były trzy niepełnoletnie osoby.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Otwocka policja podaje, że 42-latek został przewrócony przez grupę młodych ludzi na ziemię. Później był bity pięściami po głowie i innych częściach ciała.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna nie pozwolił swojemu niepełnoletniemu synowi na przebywanie w nocy w otwockim parku i kazał mu wrócić do domu. To właśnie wtedy padł ofiarą agresji.

W związku z atakiem w parku policjanci zatrzymali 18-latka, dwie 14-latki i 16-latka. Napastnicy nie byli w stanie wyjaśnić, dlaczego dopuścili się przemocy.

Młodzi ludzie usłyszeli zarzuty pobicia. 18-latek został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu do 5 lat więzienia. O losie trójki nieletnich zdecyduje sąd rodzinny.

Wśród możliwych środków wychowawczych znajduje się upomnienie, nadzór kuratora, zobowiązanie do określonego zachowania, a nawet skierowanie do okręgowego ośrodka wychowawczego - wyjaśnia podkom. Patryk Domarecki z policji w Otwocku.