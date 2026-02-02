Już wkrótce właściciele starszych samochodów będą mogli legalnie zamontować nowoczesne żarówki LED H1 i H4 w miejsce tradycyjnych halogenów - informuje auto.dziennik.pl. To początek rewolucji na polskich drogach. Ministerstwo Infrastruktury ujawnia harmonogram zmian.

LED-y w starszych autach? Od 2026 to będzie możliwe

Do tej pory temat modernizacji oświetlenia w starszych samochodach budził w Polsce spore emocje. Kierowcy narzekali na słabą widoczność, a diagności i policjanci - na łamanie przepisów. Popularne retrofity LED, czyli żarówki montowane w miejsce zwykłych halogenów, kusiły białym światłem i większym bezpieczeństwem, ale oficjalnie były nielegalne.

Teraz wszystko się zmieni. Jak informuje auto.dziennik.pl, Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło przełom.

W ONZ trwają prace nad opracowaniem przepisów homologacyjnych dla wszystkich podstawowych źródeł światła stosowanych w pojazdach - potwierdza portalowi Rafał Jaśkowski, dyrektor biura komunikacji resortu. Oznacza to, że już niedługo każdy właściciel starszego auta będzie mógł bez obaw wymienić żarówki na LED-y, o ile będą one spełniać nowe normy.

Ministerstwo ujawniło również szczegółowy harmonogram legalizacji LED-ów w samochodach:

  • 2026 - legalizacja retrofitów LED w światłach przeciwmgielnych
  • 2027 - legalizacja retrofitów LED w światłach drogowych (tzw. długich)
  • 2028 - legalizacja retrofitów LED w światłach mijania

To oznacza, że już za dwa lata pierwsza grupa kierowców zyska prawo do legalnego montażu nowoczesnych żarówek. Proces będzie stopniowy, a całość zakończy się w 2028 roku.

Dlaczego LED-y są tak pożądane?

Starsze samochody, których w Polsce jeździ miliony, często mają przestarzałe reflektory. Klasyczne halogeny świecą słabo, a ich zasięg nie dorównuje nowym technologiom. Montaż LED-ów to ogromna poprawa komfortu i bezpieczeństwa:

  • Bielszy, mocniejszy snop światła
  • Szerszy zasięg i lepsza widoczność
  • Trwałość nawet do 3000 godzin
  • Zużycie energii mniejsze o 60 proc. względem halogenów

Policja nie pozostawia złudzeń - do czasu wejścia nowych przepisów montaż LED-ów bez homologacji to ryzyko utraty dowodu rejestracyjnego.