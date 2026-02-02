Już wkrótce właściciele starszych samochodów będą mogli legalnie zamontować nowoczesne żarówki LED H1 i H4 w miejsce tradycyjnych halogenów - informuje auto.dziennik.pl. To początek rewolucji na polskich drogach. Ministerstwo Infrastruktury ujawnia harmonogram zmian.

Od 2026 roku legalne będzie montowanie żarówek LED H1 i H4 (retrofitów) w starszych autach / Shutterstock

LED-y w starszych autach? Od 2026 to będzie możliwe

Do tej pory temat modernizacji oświetlenia w starszych samochodach budził w Polsce spore emocje. Kierowcy narzekali na słabą widoczność, a diagności i policjanci - na łamanie przepisów. Popularne retrofity LED, czyli żarówki montowane w miejsce zwykłych halogenów, kusiły białym światłem i większym bezpieczeństwem, ale oficjalnie były nielegalne.

Teraz wszystko się zmieni. Jak informuje auto.dziennik.pl, Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło przełom.

W ONZ trwają prace nad opracowaniem przepisów homologacyjnych dla wszystkich podstawowych źródeł światła stosowanych w pojazdach - potwierdza portalowi Rafał Jaśkowski, dyrektor biura komunikacji resortu. Oznacza to, że już niedługo każdy właściciel starszego auta będzie mógł bez obaw wymienić żarówki na LED-y, o ile będą one spełniać nowe normy.

Ministerstwo ujawniło również szczegółowy harmonogram legalizacji LED-ów w samochodach:

2026 - legalizacja retrofitów LED w światłach przeciwmgielnych

2027 - legalizacja retrofitów LED w światłach drogowych (tzw. długich)

2028 - legalizacja retrofitów LED w światłach mijania

To oznacza, że już za dwa lata pierwsza grupa kierowców zyska prawo do legalnego montażu nowoczesnych żarówek. Proces będzie stopniowy, a całość zakończy się w 2028 roku.

Dlaczego LED-y są tak pożądane?

Starsze samochody, których w Polsce jeździ miliony, często mają przestarzałe reflektory. Klasyczne halogeny świecą słabo, a ich zasięg nie dorównuje nowym technologiom. Montaż LED-ów to ogromna poprawa komfortu i bezpieczeństwa:

Bielszy, mocniejszy snop światła

Szerszy zasięg i lepsza widoczność

Trwałość nawet do 3000 godzin

Zużycie energii mniejsze o 60 proc. względem halogenów

Policja nie pozostawia złudzeń - do czasu wejścia nowych przepisów montaż LED-ów bez homologacji to ryzyko utraty dowodu rejestracyjnego.