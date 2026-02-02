W sobotnim losowaniu Lotto padła "szóstka". Wiadomo już, że szczęście uśmiechnęło się do osoby, która zagrała w Kielcach.

W sobotę w losowaniu Lotto padły liczby: 6, 8,14, 22, 34, 40. Wiadomo, że zwycięski kupon wypełniła osoba, która odwiedziła punkt przy ul. Śląskiej 7 w Kielcach.

Gracz wybrał metodę na chybił trafił, dzięki czemu trafił "szóstkę" wartą 2 miliony złotych. To najwyższa wygrana odnotowana w tej kieleckiej kolekturze.

Najwyższa wygrana w Lotto w historii Kielc padła w 2007 r. Było to ponad 13,8 mln złotych. W 2008 r. gracz ze stolicy województwa świętokrzyskiego wygrał ponad 7,1 mln złotych.

Najwyższe wygrane w Lotto w Polsce

Najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce padła w Skrzyszowie w Małopolsce 16 marca 2017 roku. To 36 726 210,20 zł.

Na drugim miejscu zestawienia są dolnośląskie Ziębice (35 234 116,20 zł). Podium zamyka imponująca wygrana z Gdyni, która padła w 2012 r. - 33 787 496,10 zł.