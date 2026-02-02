​Silne mrozy to czas, kiedy pomocy mogą potrzebować nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. Ostatnio potrzebowały jej dwa łabędzie, które w Rajgrodzie (woj. podlaskie) zostały uwięzione w lodzie.

Dwa łabędzie, którym pomogli policjanci i strażacy w Rajgrodzie / KPP Grajewo / Policja

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Miejscowi policjanci, patrolując okolice rzeki Jerzgnia, zauważyli dwa łabędzie uwięzione w lodzie. Ptaki nie mogły się swobodnie poruszać.

/ KPP Grajewo / Policja

/ KPP Grajewo / Policja

Policjanci wezwali na pomoc strażaków. W trakcie akcji jeden z ptaków wyswobodził się sam i odpłynął w bezpieczne miejsce. Drugi chyba potrzebował dodatkowej motywacji do walki o własne życie, bowiem, gdy służby zbliżyły się do niego, zaczął trzepotać skrzydłami i koniec końców, on również wydostał się z lodowej pułapki.

Chwilę później oba łabędzie odpłynęły.

"Reagujmy na zagrożenia i pomagajmy, ale zawsze z 'z głową' i bez narażania własnego życia. Lód bywa zdradliwy i w podobnych sytuacjach zawsze dzwońmy pod nr 112" - apelują policjanci.