Już około 300 szkół w całej Polsce, w tym 175 na Mazowszu, odwołało zajęcia z powodu niskiej temperatury. Szefowa MEN Barbara Nowacka apeluje do dyrektorów placówek o rozważenie czasowego zawieszenia zajęć lub przejścia na naukę zdalną tam, gdzie temperatura spadła poniżej minus 15 st. C.

Wiele szkół w całej Polsce zostało zamkniętych z powodu ekstremalnie niskich temperatur.

Najniższą temperaturę w kraju odnotowano w Suwałkach - aż minus 27,7 stopni Celsjusza; w Warszawie termometry pokazały minus 18,6 stopni.

Minister edukacji Barbara Nowacka zaapelowała do dyrektorów szkół o rozważenie czasowego zawieszenia zajęć lub przejścia na naukę zdalną tam, gdzie temperatura spadła poniżej minus 15 stopni Celsjusza.

Dane o zamkniętych szkołach

Rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca przekazała na konferencji prasowej najnowsze dane o zamkniętych szkołach. Jak przekazała, w skali kraju 299 placówek odwołało lekcje. W Podlaskim mamy zamkniętych 45 szkół, w warmińsko-mazurskim - 39, w wielkopolskim - 7, w śląskim i świętokrzyskim województwie po jednej szkole, w lubelskim i lubuskim cztery szkoły. Na Podkarpaciu wszystkie szkoły pracują. A w województwie pomorskim zamknięte są 23 szkoły - podała rzeczniczka.

Wcześniej szefowa MEN Barbara Nowacka poprosiła także dyrekcje placówek edukacyjnych w miejscowościach, gdzie temperatura spadła poniżej minus 15 st. C, a uczniowie i nauczyciele muszą dojeżdżać, o rozważenie czasowego zawieszenia zajęć lub przejścia na naukę zdalną na czas tak silnych mrozów.

"Drodzy uczniowie ubierajcie się ciepło! Czapka, szalik i rękawiczki są obowiązkowe. Uważajcie wszyscy na siebie!" - napisała na X Nowacka.

Kiedy można odwołać lekcje?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 st. C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Dyrektor może też, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi minus 15 st. C lub jest niższa. Może także zawiesić zajęcia, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

O zawieszeniu zajęć organ prowadzący lub dyrektor ma zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Jeżeli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor ma obowiązek zorganizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia zdalne muszą rozpocząć się najpóźniej trzeciego dnia od zawieszenia i mogą odbywać się zarówno przez system udostępniony przez ministra edukacji, jak i inne narzędzia komunikacji elektronicznej, tak by zapewnić uczniom kontynuację nauki.