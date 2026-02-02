Za tydzień w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu. Po zaakceptowaniu przez parlament ustawa trafi do prezydenta. Dlaczego Lewica nie poszła na spotkanie u prezydenta Nawrockiego i nie przedstawiła swoich argumentów w sprawie projektu? Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Katarzyna Kotula, sekretarz stanu w kancelarii premiera i posłanka Nowej Lewicy.

PSL postuluje powołanie nadzwyczajnej komisji ds. ustaw dotyczących statusu osób najbliższych. Czy taka komisja jest potrzebna?

Do sierpnia Polska musi się rozliczyć z KPO. Czy koalicja zdąży z reformą Państwowej Inspekcji Pracy, która jest jednym z kamieni milowych? Przeciw pierwszemu projektowi ustawy o PIP protestowało Polskie Stronnictwo Ludowe. Czy nowy projekt ma poparcie PSL?

Wraca temat podatku katastralnego. Ile miałby wynosić i czy koalicjanci rozmawiali już na ten temat?

Naszego gościa zapytamy także o decyzję Włodzimierza Czarzastego. Marszałek Sejmu nie poprze wniosku o nagrodę Nobla dla Donalda Trumpa.

