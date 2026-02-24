Wygląda jak fragment czarnego mózgu, rośnie na martwych gałęziach i od wieków budzi grozę oraz fascynację. Kisielnica czarniawa, znana także jako "masło czarownicy", pojawiła się w Karkonoskim Parku Narodowym, przyciągając uwagę miłośników przyrody.

Kisielnica czarniawa / Shutterstock

Kisielnica czarniawa ( Exidia nigricans ) to galaretowaty, czarny grzyb przypominający ludzki mózg.

Rośnie na martwych gałęziach drzew liściastych, takich jak buk, dąb czy brzoza.

Jest pospolity w Europie Środkowej, w tym w Polsce.

Kisielnica czarniawa to grzyb, który trudno pomylić z jakimkolwiek innym. Jego czarne, galaretowate owocniki często przywodzą na myśl fragmenty mózgu. Taki wygląd sprawia, że wielu spacerowiczów i miłośników przyrody zatrzymuje się z zaskoczeniem, widząc go na martwych gałęziach w lesie.

Dawniej budził on niepokój i był owiany licznymi legendami. Wierzono, że to właśnie kisielnica czarniawa jest "masłem czarownic" - tajemniczą substancją, którą czarownice rozrzucały nocą, by odstraszać ludzi i zwierzęta.

Kisielnica czarniawa - gdzie można ją spotkać?

Grzyb ten jest szeroko rozpowszechniony w Europie Środkowej, także w Polsce występuje pospolicie. Najczęściej można go znaleźć na martwych gałęziach i pniach drzew liściastych, takich jak buk, dąb czy brzoza.

Kisielnica czarniawa pojawia się głównie jesienią i zimą, kiedy inne grzyby już dawno zniknęły z leśnych ścieżek. Co ciekawe, niskie temperatury nie stanowią dla niej żadnego problemu - nawet silny mróz nie jest w stanie jej zaszkodzić.

Rola w ekosystemie

Choć wygląd kisielnicy czarniawej może odstraszać, grzyb ten pełni niezwykle ważną funkcję w leśnym ekosystemie. Jego głównym zadaniem jest rozkład martwego drewna, dzięki czemu przyczynia się do obiegu materii. To właśnie dzięki takim organizmom las może się odnawiać, a składniki odżywcze wracają do gleby, wspierając wzrost nowych roślin.

Kisielnica czarniawa nie jest grzybem jadalnym. Ze względu na swoją galaretowatą konsystencję i brak walorów smakowych, nie znajduje zastosowania w kuchni. Jednak nie jest też trująca - jej obecność w lesie nie stanowi zagrożenia dla ludzi czy zwierząt. To raczej ciekawostka przyrodnicza, która może wzbogacić wiedzę każdego miłośnika natury.