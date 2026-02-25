Na koniec lutego czeka nas niecodzienna atrakcja na nocnym niebie - Księżyc zbliży się do wyjątkowo jasno świecącej planety, jaką jest Jowisz. Zjawisko będzie widoczne w pobliżu gwiazd Kastor i Polluks w konstelacji Bliźniąt. Co więcej, na niebie pojawi się parada planet.

Koniunkcja Księżyca z Jowiszem / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W czwartek i piątek, 26 i 27 lutego, na nocnym niebie zobaczymy efektowne zbliżenie Księżyca i Jowisza.

Zjawisko będzie widoczne w pobliżu jasnych gwiazd Kastor i Polluks z konstelacji Bliźniąt.

Dodatkową atrakcją na przełomie lutego i marca będzie koniunkcja planet. Co i jak można zobaczyć?

Koniunkcja Księżyca i Jowisza

W czwartek i piątek, 26 i 27 lutego, na nocnym niebie będzie okazja zobaczyć ciekawe zbliżenie (koniunkcję) planety i Księżyca. Naturalny satelita Ziemi przejdzie na niebie w pobliżu jasnej planety Jowisz. Te ciała niebieskie zbliżą się na 4 stopnie kątowe. Obydwa możemy bez problemu zobaczyć gołym okiem.

Księżyc będzie w fazie około 10 dni od nowiu, z tarczą oświetloną w około 75 proc. Pełnia Księżyca nastąpi 3 marca. W tym samym dniu nastąpi także całkowite zaćmienie Księżyca, ale zjawisko nie będzie widoczne w Polsce.

Zarówno Księżyc, jak i Jowisz to interesujące obiekty do spojrzenia na nie także przez lornetkę lub teleskop. W przypadku Księżyca będziemy widzieli wtedy kratery i góry na powierzchni. Struktury te najlepiej widoczne są w pobliżu linii pomiędzy jasną a ciemną częścią księżycowej tarczy. Linia ta nazywana jest terminatorem.

Z kolei jeśli spojrzymy na Jowisza, nawet przez względnie niewielki teleskop, to ujrzymy jego tarczę, a na niej pasy chmur w atmosferze. Obok tarczy planety dostrzeżemy też cztery "gwiazdki". To jego największe księżyce, zwane galileuszowymi. Noszą nazwy: Io, Europa, Kallisto oraz Ganimedes. Od gwiazd odróżnimy je dzięki temu, że będą widoczne prawie w jednej linii.

Co więcej, jeśli na galileuszowe księżyce Jowisza spojrzymy w różnych dniach, to zauważymy, że ich położenie względem tarczy Jowisza zmienia się. Czasami też któryś z księżyców schowa się za Jowiszem albo będzie przechodził na tle jego tarczy.

Parada planet na niebie

Dodatkową atrakcją na niebie może być zgrupowanie, tzw. parada planet widocznych nisko nad horyzontem tuż po zachodzie Słońca. Chodzi o Wenus (najjaśniejsza z nich), Saturna i Merkurego po zachodniej stronie nieba.

Tę potrójną koniunkcję możemy obserwować na przełomie lutego i marca. Towarzyszy im dodatkowo Neptun (tuż obok Saturna), ale aby go dostrzec, potrzebny jest teleskop.

Koniunkcje planet i Księżyca, zaćmienia, aktywność rojów meteorów, a także wiele innych rodzajów zjawisk astronomicznych można sprawdzić w darmowym "Almanachu astronomicznym na rok 2026" wydanym przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Można też użyć programów komputerowych (np. darmowe Stellarium) lub aplikacji mobilnych przeznaczonych do generowania wyglądu nieba w dowolnym momencie czasu i z dowolnego miejsca na Ziemi. Seanse pokazujące, co ciekawego widać na niebie w danym miesiącu, prezentowane są także w planetariach stacjonarnych i mobilnych.