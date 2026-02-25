Czy Polska jest gotowa na wojnę - nie tylko w wymiarze militarnym, ale i medycznym? Czy system ochrony zdrowia armii wytrzyma pierwsze 72 godziny masowych strat? Ilu mamy dziś medyków wojskowych, a ilu realnie potrzebujemy? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 gen. broni prof. Grzegorza Gieleraka, dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego. Zapraszamy!

Gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gierelak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego / Paweł Wodzyński / East News

Jakie wioski wyciągnęliśmy z wojny w Ukrainie w kontekście medycyny pola walki? Czy mit "złotej godziny" wciąż obowiązuje, czy musimy myśleć o zabezpieczeniu medycznym w zupełnie nowej skali? Czy szkolimy żołnierzy na sytuację, w której pomoc nie nadejdzie przez kilkanaście godzin albo dni?

Porozmawiamy także o realnej gotowości, kadrach, sprzęcie, legislacji i o tym, czy polska medycyna pola walki jest przygotowana na scenariusz wojenny.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

