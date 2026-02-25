„Byłbym więcej niż szczęśliwy, gdyby Islandia, ale także Norwegia - państwa z którymi i tak współpracujemy tak blisko, jak to tylko możliwe - były częścią tej samej wspólnoty co Polska” – powiedział Donald Tusk po spotkaniu z premier Islandii Kristrun Frostadottir. Rozmowy dotyczyły nie tylko nadchodzącego referendum na wyspie, ale też wojny w Ukrainie i współpracy gospodarczej np. przy geotermii.

Premier Tusk wręczył szefowej rządu Islandii batonik Prince-Polo / Paweł Supernak / PAP

Premier Donald Tusk spotkał się z szefową rządu Islandii Kristrun Frostadottir.

Islandia widzi możliwość współpracy przy polskiej geotermii. W jakich jeszcze sektorach stosunki obu państw mogłyby być bliższe? Przeczytaj, aby się dowiedzieć.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl

W środę w Warszawie wizytę złożyła premier Islandii, z którą spotkał się szef polskiego rządu. Jednym z tematów było referendum ws. otwarcia negocjacji akcesyjnych Islandii z UE. Premier tego kraju poinformowała, że przygotowania do głosowania zajmą najbliższe miesiące.

Podkreśliła, że Islandczycy chcą być bardziej zintegrowani z Europą, przy poszanowaniu ich odrębnej tożsamości. Już teraz mamy dużo do zaoferowania. Przede wszystkim chcę jednak podkreślić, że łączy nas poszanowanie dla wyjątkowości każdego kraju w Europie, a także poczucie wspólnego działania w grupie - powiedziała Frostadottir.



Premier Tusk ocenił, że Islandia jest przykładem na to iż UE jest "nadal atrakcyjna dla wielu krajów". Słyszy się takie stwierdzenia, że UE jest blisko rozpadu. To nieprawda. Islandia pokazuje, że Europa trwa. Bo Islandia to też Europa - powiedział.

Islandczycy pomogą nam z geotermią?

Szefowie rządów byli też pytani o możliwości rozwoju bilateralnych stosunków gospodarczych. Frostadottir odparła, że widzi wiele pól do współpracy między oboma krajami. Wskazała, że Islandia specjalizuje się w odnawialnych źródłach energii i jest gotowa podzielić się tym dorobkiem.

Wiem, że na południu Polski toczą się prace nad rozwojem geotermii. Udało nam się opanować energię geotermalną. Umiemy to robić i jest to szansa i możliwość dla Europy - powiedziała Frostadottir. Dodała, że Islandia cały czas szuka kolejnych możliwości, aby nie polegać wyłącznie na tradycyjnych źródłach energii.



Wśród obszarów zacieśnienia współpracy wymieniła też turystykę. Wiem, że polskie linie lotnicze latają do Islandii i że Polacy są jedną z czterech największych grup odwiedzających Islandię w celach turystycznych - podkreśliła.

Wspólne podejście do wojny w Ukrainie

Istotnym tematem rozmów była wojna w Ukrainie. Tusk relacjonował, że stanowiska Polski i Islandii wobec wsparcia Kijowa oraz ocena sytuacji w Ukrainie są identyczne w przypadku obu państw.



Polska i Islandia są przekonane, że tylko sprawiedliwy pokój, tylko niepodległość Ukrainy, tylko zaprzestanie agresji rosyjskiej daje szansę na pozytywny scenariusz także w przyszłości w Europie i na wschód od Europy - zaznaczył.

"Dosłownie kilka minut temu". Tusk przekazał kolejną informację w sprawie SAFE

Mówiąc o bezpieczeństwie, nawiązał do unijnego programu SAFE i debaty na ten temat w Polsce. I tu zwracam się do pana prezydenta (Karola Nawrockiego). Bardzo bym chciał, żeby w sprawach bezpieczeństwa to myślenie było wspólne, tak jak jest wspólne między Islandią a Polską, jeśli chodzi przede wszystkim o ten wielki program finansowania polskiego bezpieczeństwa SAFE - powiedział Tusk.



Dodał, że "dosłownie kilka minut temu" dotarła do niego wiadomość, że "wszystkie właściwie zorganizowane środowiska gospodarcze w Polsce, przedsiębiorcy, firmy, pracodawcy dołączyli do generałów i oficerów Wojska Polskiego, do polskiego rządu, z apelami o to, aby nie blokować pieniędzy na polski przemysł zbrojeniowy, na polską armię".



Polski batonik w prezencie dla premier Islandii

Na koniec wspólnej konferencji premier wręczył Frostadottir polski wafelek czekoladowy Prince-Polo. Premier Islandii przyznała, że jej ojciec bardzo ten batonik lubi i kojarzy się on jej z dzieciństwem.



Polacy stanowią największą społeczność wśród cudzoziemców mieszkających na Islandii - ok. 6 proc. ludności kraju. W 2026 r. przypada z kolei 80. rocznica nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych między Polską a Islandią.