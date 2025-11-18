Nowe informacje w sprawie szokującego incydentu, do którego doszło w szkole podstawowej w Gójsku pod Sierpcem (Mazowieckie). Podczas zebrania rodziców 39-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zaatakował nie tylko dyrektorkę placówki, ale także jedną z matek uczniów. Obie kobiety trafiły do szpitala, a sprawca został zatrzymany przez policję.

Awantura podczas zebrania rodziców

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w szkole podstawowej w miejscowości Gójsk (Mazowieckie).

W trakcie zebrania rodziców jeden z uczestników - 39-letni mężczyzna - zaczął zakłócać przebieg spotkania. Został wyproszony z sali, co wywołało u niego agresję.

Uderzył w twarz jedną z matek, a następnie popchnął dyrektor placówki, która się przewróciła. Obie kobiety w wieku 41 i 55 lat trafiły do szpitala. Po badaniach, które wykazały, że doznały ogólnych potłuczeń, zostały wypisane do domu - przekazała st. asp. Katarzyna Krukowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Sprawca był pod wpływem alkoholu

Na miejsce natychmiast wezwano policję. Po zatrzymaniu okazało się, że 39-latek miał 0,8 promila alkoholu w organizmie.

Dodatkowo ustalono, że jeszcze przed atakiem na kobiety, mężczyzna uszkodził dwa samochody znajdujące się na terenie szkoły. Wyjaśniane są szczegóły zdarzenia, w tym przebieg zebrania rodziców i powody agresywnego zachowania mężczyzny. W sprawie przesłuchiwani są kolejni świadkowie - poinformowała st. asp. Krukowska.

Nie jest wykluczone, że jeszcze we wtorek mężczyzna usłyszy zarzuty, w tym dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej, zniszczenia mienia oraz ataku na funkcjonariusza podczas zatrzymania.

Śledczy ustalają dokładny przebieg wydarzeń oraz motywy działania sprawcy.