Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są bardzo trudne- ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Na szlakach zalega świeży śnieg i występują oblodzenia, w wielu miejscach jest ślisko, a część tras w wyższych partiach gór jest nieprzetarta i słabo widoczna. Niski pułap chmur dodatkowo utrudnia orientację w terenie. Służby apelują, by przed wyjściem w góry dokładnie sprawdzić aktualne komunikaty i prognozy pogody.

Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są bardzo trudne – ostrzegł TPN / Shutterstock

Tatrzański Park Narodowy wydał ostrzeżenie dla wszystkich planujących wyprawę w Tatry. Na szlakach zalega świeży śnieg, pojawiły się liczne oblodzenia, a w wielu miejscach jest bardzo ślisko.

Pracownicy TPN apelują do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie planów do panujących, zimowych warunków.

"Osoby poruszające się w wyższych partiach Tatr powinny mieć doświadczenie w zimowej turystyce górskiej i odpowiedni sprzęt - raki, czekan i kask - wraz z umiejętnością bezpiecznego posługiwania się nim" - podkreślają służby parku.

Dodatkowym zagrożeniem są zamarzające tatrzańskie stawy, w tym popularne Morskie Oko. "Lód jest bardzo cienki i może się załamać. Wejście na taflę stanowi poważne zagrożenie" - ostrzega TPN.

Niska temperatura i śnieg nawet w Zakopanem

We wtorek rano na Kasprowym Wierchu temperatura spadła do minus 10 stopni Celsjusza, a na szczycie leżało już 25 cm śniegu.

Również w Zakopanem pojawił się śnieg - pokrywa wynosi 3 cm, a termometry wskazały 2 stopnie mrozu.

Utrudnienia i zamknięcia na szlakach

TPN przypomina, że niektóre remontowane odcinki szlaków pozostają otwarte, jednak należy tam zachować szczególną ostrożność. Utrudnienia występują m.in. na zielonym, głównym szlaku w Dolinie Kościeliskiej, gdzie trwa budowa kanalizacji, na żółtym szlaku na odcinku Gronik - Dolina Małej Łąki oraz na czerwonym na odcinku Zahradziska - Chuda Przełączka.



Część tras jest jednak całkowicie zamknięta do odwołania. Od wtorku zamknięty zostaje zielony szlak do Doliny za Bramką.

Do odwołania nieczynny jest także niebiesko znakowany szlak Zazadnia - Wiktorówki, który będzie dostępny wyłącznie w weekendy i święta. Od 3 listopada zamknięty pozostaje także niebieski szlak na Polanę Stoły.

Planujesz wycieczkę? Sprawdź aktualne warunki

Służby apelują, by przed wyjściem w góry dokładnie sprawdzić aktualne komunikaty i prognozy pogody.

W obecnych warunkach nawet łatwiejsze szlaki mogą być bardzo niebezpieczne. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo w górach zależy przede wszystkim od odpowiedzialności i rozwagi turystów.



