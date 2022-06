Trwa 63. sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Po spowodowanej pandemią przewie, gdy odtwarzano wcześniej nagrane recitale w muzealnych wnętrzach, występy muzyków wróciły na żywo. Odbywają się w plenerze.

/ Shutterstock

Doskonali polscy i zagraniczni pianiści grają dla widzów bezpłatnie w każdą niedzielę przed pomnikiem Chopina. Koncerty odbywają się o godz. 12.00 i 16.00.

Koncerty Chopinowskie to powrót do tradycji spotkań z muzyką klasyczną przed pomnikiem Chopina. Pierwszy taki koncert odbył się w 1959 roku, tuż po zrekonstruowaniu monumentu kompozytora. W tym roku w plenerze grać będą artyści m.in z Francji, Hiszpanii, Włoch, Korei Południowej, Węgier, Wielkiej Brytanii, Chin, USA, Wietnamu i Japonii. Koncerty Chopinowskie we współpracy z Łazienkami Królewskimi organizują Stołeczna Estrada oraz Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.

To jedna z najstarszych imprez muzycznych stolicy. Tegoroczne niedzielne koncerty potrwają do 25 września.

Na ostatnim koncercie wystąpią Yiming Sun z Chin i Andrzej Wierciński. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.

Oto harmonogram 63. sezonu Koncertów Chopinowskich:

19 czerwca godz. 12.00 - Ashley Fripp (Wielka Brytania), godz. 16.00 - Adam Mikołaj Goździewski

26 czerwca godz. 12.00 - Kamil Pacholec, godz. 16.00 - Alicja Fiderkiewicz (Polska/Wielka Brytania)

Koncerty lipcowe

3 lipca12.00 - Hao Rao (Chiny), godz. 16.00 - Adam Kałduński

10 lipca godz. 12.00 - Filip Wojciechowski, godz. 16.00 - Karol Radziwonowicz

17 lipca godz. 12.00 - Kevin Kenner (USA), godz. 16.00 - Zuzanna Pietrzak

24 lipca godz. 12.00 - Jacek Kortus, godz. 16.00 - Marcin Wieczorek

31 lipc agodz. 12.00 - Łukasz Krupiński, godz. 16.00 - Hubert Rutkowski

Koncerty w sierpniu

7 sierpnia godz. 12.00 - Wojciech Świtała, godz. 16.00 - Trung Viet Nguyen (Wietnam)

14 sierpnia godz. 12.00 - Eryk Parchański, godz. 16.00 - Nao Mieno (Japonia)

21 sierpnia godz. 12.00 - Leonora Armellini (Włochy), godz. 16.00 - Julia Kociuban

28 sierpnia godz. 12.00 - Rinko Kobayashi (Japonia), godz. 16.00 - Beata Bilińska

Koncerty we wrześniu

4 września godz. 12.00 - Mateusz Krzyżowski, godz. 16.00 - François Dumont (Francja)

11 września godz. 12.00 - Janusz Olejniczak, godz. 16.00 - Kamila Sacharzewska

18 września godz. 12.00 - Paweł Wojciechowski, godz. 16.00 - Krzysztof Wierciński

25 wrześniacgodz. 12.00 - Yiming Sun (Chiny), godz. 16.00 - Andrzej Wierciński