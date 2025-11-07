Andrij Jermak, szef administracji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, był w Polsce. "Dziękuję za dobre i owocne rozmowy (...). Polska pomaga Ukrainie w oporze przeciw rosyjskiemu agresorowi, prowadzimy dialog polityczny, historyczny i współpracę gospodarczą. Wspólnie będziemy też walczyć z narastającą kłamliwą propagandą Rosji" - napisał Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych. "Zarówno w Kijowie, jak i w Warszawie panuje jasne zrozumienie: bezpieczeństwo Ukrainy to bezpieczeństwo Polski. A silna unia Ukrainy i Polski to bezpieczeństwo całej Europy" - tak z kolei wizytę skomentował Jermak.

Andrij Jermak, zdj. archiwalne / Vladyslav Musiienko / PAP

Poinformowaniu o rzeczywistej sytuacji na froncie, a także - jak komentują niektórzy politycy z oby stron - polepszeniu stosunków, służyła wizyta, którą w czwartek złożył szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Andrij Jermak spotkał się - jak informuje m.in. Ukrinform - z szefem Biura Polityki Międzynarodowej RP Marcinem Przydaczem, podsekretarzem stanu Robertem Kupieckim oraz zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Andrzejem Kowalskim. Spotkał się również z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim i jego zastępcą, Marcinem Bosackim. "Dzisiaj pracuję w Polsce z kolegami z polskiego rządu" – pisał Jermak w czwartek.

Obie strony zwróciły uwagę na to, że Rosja próbuje siać dezinformację i skłócać Polskę i Ukrainę.

Jermak napisał, podsumowując wizytę, że nie jesteśmy "sentymentalnymi partnerami, ale pragmatycznymi sojusznikami w czasach, gdy bezpieczeństwo wschodniej flanki Europy rozstrzyga się tu i teraz".

"Rosja potrafi dzielić sojuszników, dolewać oliwy do ognia w drażliwych tematach. Jest tylko jedno antidotum: fakty, szybka reakcja, wspólny front przeciwko dezinformacji (...). Główny wniosek? Jesteśmy partnerami i przyjaciółmi. Zarówno w Kijowie, jak i w Warszawie panuje jasne zrozumienie: bezpieczeństwo Ukrainy to bezpieczeństwo Polski. A silna unia Ukrainy i Polski to bezpieczeństwo całej Europy. Dziękuję za dialog" - stwierdził.