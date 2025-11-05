Angelina Jolie po raz kolejny przyjechała do Ukrainy. Tym razem odwiedziła przyfrontowy Chersoń, który codziennie znajduje się pod rosyjskim ostrzałem. Według lokalnych mediów, gwiazda odwiedziła m.in. szpital dziecięcy i oddział położniczy, gdzie spotkała się z najmłodszymi pacjentami.

Angelina Jolie w Chersoniu? - zdjęcie poglądowe / Mario Cartelli / SplashNews.com/Splash/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Amerykańska aktorka Angelina Jolie odwiedziła Chersoń - miasto położone blisko linii frontu w Ukrainie, które regularnie jest celem rosyjskich ataków. Informację o wizycie przekazał lokalny portal "Most", powołując się na własne źródła.

Dokładny cel wizyty aktorki nie został oficjalnie podany. W mediach społecznościowych pojawiły się jednak zdjęcia, na których Jolie bawi się z dziećmi w jednym z miejscowych szpitali. Według relacji, gwiazda odwiedziła szpital dziecięcy oraz oddział położniczy, gdzie spotkała się z najmłodszymi pacjentami i personelem medycznym.

Gwiazda w mieście pod ostrzałem

Chersoń od wielu miesięcy znajduje się pod stałym ostrzałem. W ostatnim czasie rosyjski pocisk trafił w budynek mieszkalny, raniąc 16-letniego chłopca, który przeżył atak. W innym ostrzale dzielnicy Koraabelnej zginęły dwie kobiety, a 14 osób zostało rannych, w tym nastolatek.

To już druga wizyta Angeliny Jolie w Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. W kwietniu 2022 roku aktorka odwiedziła Lwów, gdzie spotkała się z rannymi dziećmi, uchodźcami i wolontariuszami w ramach misji humanitarnej.