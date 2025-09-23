217 zatrzymanych, przejęte ponad 20 kilogramów narkotyków. To efekt akcji stołecznych policjantów zwalczających przestępczość narkotykową. Tym razem szczególną uwagę funkcjonariusze poświęcili okolicom szkół ponadpodstawowych.

W drugim tygodniu września na terenie całego garnizonu stołecznego policjanci przeprowadzili zmasowane działania wymierzone w przestępczość narkotykową. Tym razem skupili się na okolicach szkół ponadpodstawowych.

W sumie zatrzymano 217 osób.

Jak informuje reporter RMF FM 96 osób, to podejrzani o popełnianie przestępstw narkotykowych.

Reszta to osoby poszukiwane przez organy wymiaru sprawiedliwości. Policjanci działali w Warszawie i ościennych powiatach.

Funkcjonariusze skontrolowali 1200 miejsc, w których mogły być magazyny narkotyków lub dochodziło tam do narkotykowych transakcji.

Policjanci przejęli w sumie 20 kg narkotyków. Wśród przejętych środków odurzających jest marihuana, haszysz, amfetamina, kokaina czy heroina.

