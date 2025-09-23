Synoptycy ostrzegają, że w środę Hongkong zmagać się będzie nie tylko z silnym wiatrem, ale też z ulewą i gwałtownym podniesieniem się poziomu morza. Władze prognozują wzrost wody o dwa metry w rejonach nadbrzeżnych, a w niektórych miejscach nawet do 4-5 metrów. To poziom zbliżony do niszczycielskich tajfunów Hato (2017) i Mangkhut (2018), które spowodowały wielomiliardowe straty.

Mieszkańcy od poniedziałku zabezpieczają domy workami z piaskiem i wykupują podstawowe produkty. W supermarketach ustawiają się długie kolejki, a ceny warzyw na targach wzrosły nawet trzykrotnie.