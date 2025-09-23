Hongkong przygotowuje się na uderzenie supertajfuna Ragasa - najsilniejszego w tym roku cyklonu tropikalnego na świecie. We wtorek władze miasta podjęły decyzję o zamknięciu szkół i części przedsiębiorstw, a linie lotnicze odwołały lub wstrzymały setki połączeń pasażerskich.
Tajfun Ragasa zbliża się do południowej prowincji Guangdong w Chinach, niosąc ze sobą huraganowe wiatry o prędkości dochodzącej do 220 km/h. Już dziś po południu planowane jest podniesienie poziomu ostrzeżenia do sygnału numer 8 - trzeciego w najwyższej, 10-stopniowej skali. Taki krok oznacza praktyczny paraliż komunikacji i działalności gospodarczej w regionie. Do tej pory zakłóconych zostało około 700 lotów.