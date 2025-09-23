​Hongkong przygotowuje się na uderzenie supertajfuna Ragasa - najsilniejszego w tym roku cyklonu tropikalnego na świecie. We wtorek władze miasta podjęły decyzję o zamknięciu szkół i części przedsiębiorstw, a linie lotnicze odwołały lub wstrzymały setki połączeń pasażerskich.

Zobacz również:

Tajfun Ragasa zbliża się do południowej prowincji Guangdong w Chinach, niosąc ze sobą huraganowe wiatry o prędkości dochodzącej do 220 km/h. Już dziś po południu planowane jest podniesienie poziomu ostrzeżenia do sygnału numer 8 - trzeciego w najwyższej, 10-stopniowej skali. Taki krok oznacza praktyczny paraliż komunikacji i działalności gospodarczej w regionie. Do tej pory zakłóconych zostało około 700 lotów.

Synoptycy ostrzegają, że w środę Hongkong zmagać się będzie nie tylko z silnym wiatrem, ale też z ulewą i gwałtownym podniesieniem się poziomu morza. Władze prognozują wzrost wody o dwa metry w rejonach nadbrzeżnych, a w niektórych miejscach nawet do 4-5 metrów. To poziom zbliżony do niszczycielskich tajfunów Hato (2017) i Mangkhut (2018), które spowodowały wielomiliardowe straty.

Mieszkańcy od poniedziałku zabezpieczają domy workami z piaskiem i wykupują podstawowe produkty. W supermarketach ustawiają się długie kolejki, a ceny warzyw na targach wzrosły nawet trzykrotnie.

Tajfun Ragasa szalał na Filipinach

Cyklon już w poniedziałek przeszedł nad północnymi Filipinami, gdzie prezydent Ferdinand Marcos Jr. ogłosił pełną mobilizację służb kryzysowych.

Na ewentualne skutki tajfunu przygotowują się także władze sąsiednich regionów: w Makau zamknięto szkoły i przygotowano plany ewakuacyjne, a w Shenzhen utworzono ponad 800 schronów. Z kolei na Tajwanie ewakuowano ponad 7,6 tys. osób z górskich terenów, odwołano 273 loty i zawieszono część połączeń kolejowych.

Pomimo zagrożenia Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu nie wstrzyma obrotu. Zmiany wprowadzone pod koniec ubiegłego roku umożliwiają prowadzenie notowań niezależnie od warunków atmosferycznych.

Tymczasem chińskie władze uruchomiły procedury przeciwpowodziowe w kilku południowych prowincjach kraju i ostrzegają przed ulewami, które mają wystąpić wraz z nadchodzącym tajfunem od wtorkowego wieczoru.