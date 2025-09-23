Jeszcze dziś Lewica złoży w Sejmie projekt ustawy dotyczący m.in. nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych na terenie całego kraju; także Polska 2050 rozważa dopisanie takich przepisów do swojej ustawy, zaprezentowanej w ubiegłym tygodniu. Według informacji dziennikarza RMF FM Kacpra Wróblewskiego tym dwóm projektom "nie" mówi Koalicja Obywatelska, jednak mniejsi koalicjanci liczą, że po wydarzeniach w stolicy znajdzie się większość do zmian w tym zakresie.

​W koalicji wojna o nocną prohibicję. Lewica i Polska 2050 chcą zmian / Shutterstock

Po tym, jak w ubiegłym tygodniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wycofał się ze swojego projektu wprowadzenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie całego miasta, a radni przyjęli stanowisko, w którym mowa o wprowadzeniu pilotażowego zakazu jedynie w dwóch spośród osiemnastu dzielnic (Śródmieście i Praga-Północ), czasowa prohibicja stała się elementem szerokiej, politycznej dyskusji.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu Polska 2050 złożyła swój projekt dotyczący wyższych kar za łamanie zakazu promocji alkoholu. Znajdą się w nim zapisy, które będą rozszerzać i zaostrzać zakaz reklamy i promocji wyrobów alkoholowych, także promocji cenowych, marketingu, który jest przy tej okazji stosowany, i programów lojalnościowych. Także w tej ustawie znajdą się zapisy, które zaostrzą kary za łamanie tych zakazów oraz doprecyzujemy kwestie dotyczące opakowań, tak, aby one nie przypominały tych, które są dedykowane dzieciom - relacjonowała wiceprzewodnicząca sejmowej komisji zdrowia, posłanka Wioleta Tomczak.

Według informacji RMF FM, Polska 2050 nie wyklucza dopisania poprawki, mówiącej o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Ugrupowanie Szymona Hołowni może liczyć na wsparcie Lewicy w tej sprawie, w przeciwieństwie do Koalicji Obywatelskiej.

Lewica idzie o krok dalej

Lewica, która opowiada się za przepisami proponowanymi przez Polskę 2050, nie zamierza wyłącznie wspierać koalicjanta i idzie o krok dalej, proponując swoją ustawę. Jeszcze dziś w Sejmie zostanie zaprezentowany projekt ustawy, nad którym pracowali m.in. posłanka Joanna Wicha i senator Wojciech Konieczny, do niedawna wiceminister zdrowia. W proponowanych przez Lewicę przepisach ma znaleźć się punkt dotyczący nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Jako pierwszy o sprawie poinformował portal Rynek Zdrowia.

Zarówno politycy Polski 2050, jak i Lewicy w nieoficjalnych rozmowach podkreślają, że po tym, co wydarzyło się ostatnio w Warszawie, warto powiedzieć "sprawdzam" swojemu największemu koalicjantowi, którego niektórzy politycy jeszcze w ubiegłym roku mówili o wprowadzeniu podobnych rozwiązań.

Za wprowadzeniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych była ówczesna minister zdrowia z KO Izabela Leszczyna. Projekt był głęboko konsultowany. Wywoływał bardzo dużo znaków zapytania. I w tej chwili w procesie, który widzę ja - w procesie rządowym, tego projektu nie mamy - mówił jeszcze w ubiegłym tygodniu minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek.