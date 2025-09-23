Policja zapowiedziała wdrożenie "licznych środków" w związku z incydentem, jednak na razie nie ujawniono szczegółów. We wtorek o godz. 7 odbędzie się kolejna konferencja prasowa.

Drony nad lotniskiem w Kopenhadze

Duńskie media podają, że w poniedziałkowy wieczór nad lotniskiem mogły znajdować się od dwóch do trzech dużych dronów. Pojawiły się też pytania o możliwe rosyjskie pochodzenie urządzeń. Nie mogę tego potwierdzić ani wykluczyć - skomentował inspektor Hansen.

W sieci pojawiła się również reakcja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który na Telegramie wspomniał o "naruszeniu przestrzeni powietrznej NATO przez Rosję w Kopenhadze 22 września". Nie podał jednak źródła tej informacji.

Lotnisko w Oslo zamknięte z powodu drona

Niespokojnie było również w Norwegii - tamtejsza policja poinformowała o obserwacji drona w pobliżu lotniska Oslo-Gardermoen w poniedziałek wieczorem. O północy zamknięto przestrzeń powietrzną, a loty przekierowano na inne lotniska. Duńska policja zapowiedziała współpracę z norweskimi służbami, by sprawdzić, czy oba zdarzenia są ze sobą powiązane.

Podjęliśmy działania, aby spróbować zlokalizować tego drona, ale jak dotąd nie udało się nam ustalić, kto jest jego operatorem - powiedział agencji NRK Gisle Sveen, kierownik operacyjny norweskiej policji.

Po zaobserwowaniu drona spółka Avinor - zarządzająca wszystkimi lotniskami w Norwegii - natychmiast powiadomiła policję.