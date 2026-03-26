Alaksandr Łukaszenka został "z radością" przyjęty w Pjongjangu przez przywódcę Korei Północnej Kim Dzong Una - podały reżimowe media w tym kraju. Prezydent Białorusi złożył hołd w mauzoleum północnokoreańskich liderów także w imieniu rosyjskiego prezydenta Władimira Putina.

  • Spotkanie odczytywane jest jako próba budowania trwałego bloku antyzachodniego.  
Uroczystość powitalna, która odbyła się w środę, miała oprawę typową dla socrealistycznej propagandy, mającą zademonstrować "niezłomną przyjaźń" obu narodów. Wiwatujący tłum mieszkańców Pjongjangu oraz rzesze dzieci w szkolnych mundurkach stworzyły barwny szpaler, entuzjastycznie powiewając flagami obu państw oraz bukietami kwiatów - relacjonuje agencja KCNA. 

Kim osobiście przedstawił gościowi czołowych dygnitarzy Partii Pracy Korei, a Łukaszenka w asyście północnokoreańskiego lidera dokonał przeglądu gwardii i kawalerii honorowej Koreańskiej Armii Ludowej. Przy akompaniamencie 21 salw honorowych odegrano następnie hymny narodowe obu państw.

Szczególnym momentem pierwszego dnia wizyty było oddanie hołdu w Pałacu Słońca Kumsusan, mauzoleum zmarłych liderów Kim Ir Sena i Kim Dzong Ila. Łukaszenka złożył tam nie tylko własny wieniec, ale również bukiet przesłany specjalnie przez rosyjskiego przywódcę Władimira Putina

Gest ten - zwraca uwagę agencja Yonhap - jest interpretowany jako symboliczne potwierdzenie trójstronnego sojuszu wymierzonego w Zachód.

Zarówno Korea Północna, jak i Białoruś, należą do nielicznego grona państw, które aktywnie i otwarcie wspierają rosyjską inwazję na Ukrainę. Pjongjang dostarcza Moskwie amunicję artyleryjską oraz wysyła kontyngenty wojskowe, podczas gdy Mińsk udostępnił Rosji swoje terytorium jako strategiczną bazę wypadową do ataków. Konsolidacja tej osi jest powszechnie odczytywana jako odpowiedź na zachodnie sankcje i próba stworzenia trwałego bloku antyzachodniego.

KCNA nie ujawniła dotąd szczegółów merytorycznych toczących się rozmów. Według białoruskich mediów, podczas dwudniowej wizyty ma dojść do podpisania traktatu o przyjaźni i współpracy między Koreą Północną a Białorusią.

