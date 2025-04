​Ponad pół kilometra torów, kilkanaście pociągów i prawie 70 wagonów. W Warszawie przy ulicy Siennej otwarto Kolejkowo, w którym można zobaczyć makiety kolejowe największych atrakcji Warszawy i świata. Jak mówi pomysłodawca, jest to chyba jedyna makieta na świecie, na której zmienia się pogoda, pada deszcz.

Kolejkowo / Adam Burakowski / East News

Kolejkowo to interaktywna makieta kolejowa. Są na niej miniaturowe pociągi, tramwaje, samochody, statki, samoloty.

Kolejkowo zostało otwarte w piątek 11 kwietnia w budynku Warsaw Towers przy ul. Siennej 39.

Kolejkowo / Adam Burakowski / East News

Na makiecie znajduje się np. mały most Poniatowskiego. Jeżdżą tramwaje, jeżdżą samochody. Dzieje się całe życie w tych sklepikach, barach - mówi RMF FM Jakub Paczyński, pomysłodawca Kolejkowa.

Jak się okazuje, Kolejkowo ma także swój tryb nocny.

W Kolejkowie noc trwa 4 minuty, a dzień 9 minut. Podczas tej kolejkowej nocy wszystkie mieszkania zostają oświetlone. I to jest jakby druga makieta, w której pojawia się to życie, właśnie w tych mieszkankach, w których dzieją się scenki sytuacyjne - opowiada reporterowi RMF FM Michałowi Krasoniowi pomysłodawca Kolejkowa.

Kolejkowo nocne / Adam Burakowski / East News

Na makiecie jest bardzo dużo szczegółów, m.in. miniaturowe ludziki. Jest ich ponad 5 tysięcy. To one tutaj grają pierwszoplanowe role, to one opowiadają te historie, które się dzieją w Kolejkowie - mówi Paczyński.

Jest to chyba jedyna makieta na świecie, na której zmienia się pogoda, pada deszcz

Jest prawdziwa chmura burzowa. Jak tylko się ściemni, zaczynają się błyski i pada prawdziwy deszcz - mówi Paczyński.