Dzisiaj na stołecznym stadionie PGE Narodowym polscy piłkarze w ramach Ligi Narodów zmierzą się z reprezentacją Chorwacji. Mecz startuje o godz. 20:45, ale już ok. 18 zamknięty zostanie obszar Saskiej Kępy. Ratusz zachęca kibiców, by wybrali się na mecz komunikacją miejską.

/ Shutterstock

We wtorek wieczorem kibiców piłkarskich czekają kolejne emocje. Na stadionie Narodowym w Warszawie polscy piłkarze zagrają z reprezentacją Chorwacji.

Początek spotkania o 20:45, ale już po godz. 18 zamknięty zostanie obszar Saskiej Kępy.

Zamknięte ulice i korekty w komunikacji miejskiej

"W godz. 18:30-20:45 wyłączony z ruchu indywidualnego będzie obszar Saskiej Kępy, z wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, pojazdów ZTM, taksówek oraz jednośladów. Autobusy będą tu kursowały podstawowymi trasami" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Od godz. 18:30 do końca meczu - w przypadku zamknięcia ulicy Sokolej od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego - autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Zamoście.



W przypadku zamknięcia ulic: Zamoyskiego, Zamoście i Sokolej, trasy objazdowe zostaną wprowadzone dla linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102, 125, 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do przystanku końcowego na pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką.

Zmiany po zakończeniu meczu

Po zakończeniu meczu, ok. godz. 22:30, z ronda Waszyngtona uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 138 i 509 w kierunku Bokserskiej oraz Gocławia i Nowodworów.



Więcej będzie też tramwajów. Na trasie między al. Zieleniecką a Metrem Młociny przewiozą pasażerów dodatkowe składy linii 26.

"Podstawimy także dodatkowe tramwaje linii 9, kursujące między Gocławkiem i Ratuszową-ZOO oraz P+R al. Krakowska i Placem Starynkiewicza (po stronie Śródmieścia)" - zaznaczył ZTM.

Po zakończeniu meczu, w przypadku wyłączenia z ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich pomiędzy rondem de Gaulle’a a rondem Waszyngtona (decyzję o tym podejmuje policja), na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy.



Składy linii 7, 22 i 25 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na pętli plac Starynkiewicza, a po stronie praskiej przy przystanku Ratuszowa-ZOO.

Pasażerowie będą mogli skorzystać także z autobusów linii Z-9 (uruchomionej na czas remontu torowiska w al. Waszyngtona).



Autobusy będą jeździły w kierunku Wiatracznej z placu Zawiszy, Al. Jerozolimskimi, Bracką przez pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskimi, al. Szucha, al. Armii Ludowej, mostem Łazienkowskim, Wałem Miedzeszyńskim, Zwycięzców, Francuska, al. Waszyngtona. A w kierunku ronda Waszyngtona, Francuską, Zwycięzców, Wałem Miedzeszyńskim, mostem, Łazienkowskim, al. Armii Ludowej, Al. Ujazdowskimi, przez pl. Trzech Krzyży, Nowym Światem, al. Jerozolimskimi.

Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim. Autobusy linii 146 i 147 jadące w kierunku Dworca Wschodniego nie skręcą w lewo na rondzie Waszyngtona, ale pojadą prosto al. Zieleniecką.



"Pasażerowie jadący tymi autobusami w stronę Falenicy lub Starej Miłosnej powinni pamiętać, że autobusy linii 146 i 147 zawrócą na Targowej w stronę Zielenieckiej i tak dojadą do ronda Waszyngtona albo, jeżeli zawrotka będzie zamknięta, to pojadą dalej w stronę Dworca Wileńskiego i zawrócą na wysokości ulicy Brzeskiej. Stamtąd przez Targową, Kijowską i al. Zieleniecką dotrą do ronda Waszyngtona, skąd pojadą już swoimi stałymi trasami" - wyjaśnił ZTM.

Bezpłatne przejazdy

Posiadacze biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez PZPN są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu pojazdami komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro, SKM) oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach 1. strefy biletowej ZTM.

Ponadto możliwe jest bezpłatne korzystanie z parkingów Parkuj i Jedź, od 15 października od godz. 6, do 16 października, do godz. 1.