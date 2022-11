W czwartek w miejscowości Omięciny niedaleko Płońska ( Mazowieckie), 57-letni mężczyzna pracujący w jednym z gospodarstw, został zaatakowany i dotkliwie pogryziony przez trzy psy - rottweilery. Poszkodowany przebywa w szpitalu w Warszawie, gdzie trafił w stanie zagrażającym życiu.

/ Shutterstock

W czwartek ok. godz. 13.00 do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, wpłynęło zgłoszenie, że w miejscowości Omięciny, na terenie prywatnej posesji, 57-letni mężczyzna, który tam pracował, został zaatakowany i pogryziony przez trzy psy - pokrzywdzony został przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do jednego ze szpitali w Warszawie.

"Trzy psy, które zaatakowały mężczyznę, to rottweilery. Decyzją powiatowego lekarza weterynarii psy pozostały na miejscu pod nadzorem właścicieli. Prawdopodobnie nadzór nad psami będzie sprawował również lekarz weterynarii" - poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Mężczyzna w stania zagrażającym życiu trafi l do jednego z warszawskich szpitali.

Rzeczniczka płońskiej policji podkreśliła, że według ustaleń, mężczyzna zaatakowany przez trzy psy doznał licznych obrażeń na całym ciele, szczególnie górnych jego partii, w tym rąk, głowy i twarzy.

Wszystkie okoliczności zdarzenia, szczegółowo ma wyjaśnić prowadzone w tej sprawie postępowanie.