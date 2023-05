​W miejscowości Kozerki, pomiędzy Jaktorowem a Grodziskiem Mazowieckim zderzyły się dwa pojazdy. Na miejscu zginęła jedna kobieta, a druga oraz dziecko zostały zabrane do szpitala.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło przed godziną 14. W miejscowości Kozerki doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem siodłowym. Kierująca samochodem osobowym zginęła na miejscu. Dwoje pasażerów: kobieta i dziecko trafiły do szpitala. Na szczęście ich obrażenia nie zagrażały życiu - powiedziała oficer prasowa policji w Grodzisku Mazowieckiem asp. szt. Katarzyna Zych.

Policjantka dodała, że kierowca ciągnika był trzeźwy. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, które zmierzają do wyjaśnienia okoliczności wypadku - przekazała policjantka.

Kierowcy musza się liczyć z utrudnieniami.