Województwo mazowieckie ma nową atrakcję. W połowie sierpnia otwarto Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie. Jeszcze do końca sierpnia można zwiedzić to miejsce za darmo.

Wystawa stała w nowo otwartym Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie / Marcin Obara / PAP

Od połowy sierpnia można zwiedzać Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie.

Wystawa stała prezentuje unikatowe zabytki, mundury, broń, archiwalia oraz multimedialne prezentacje historii.

Kompleks obejmuje 17-metrowe wzniesienie, dwa 70-metrowe maszty z flagami oraz 500-metrową Aleję Zwycięstwa.

Budowa muzeum rozpoczęła się w 2020 r. z inicjatywy MON i lokalnych władz.

W sierpniu muzeum można zwiedzać bezpłatnie przez cały miesiąc.

Symboliczne miejsce

Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie zostało wzniesione na terenie, gdzie doszło do bitwy z nacierającą na stolicę Armią Czerwoną. To właśnie tu Polacy odnieśli zwycięstwo, które zatrzymało pochód Armii Czerwonej na Zachód i miało ogromny wpływ na losy Europy.

Kompleks memorialny powstał na 17-metrowym sztucznym wzniesieniu, u którego stóp stoją dwa imponujące, 70-metrowe maszty z biało-czerwonymi proporcami. Do muzeum prowadzi 500-metrowa Aleja Zwycięstwa.

Co zobaczymy w muzeum?

Wystawa stała liczy 1 tys. mkw. i prezentuje dziesiątki unikatowych zabytków z Muzeum Wojska Polskiego oraz eksponaty zebrane przez lokalną instytucję "Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej".

Wśród eksponatów znajdują się m.in. mundury i broń obu walczących stron, francuska armata oblężnicza de Bange’a, a także polskie i bolszewickie ulotki oraz plakaty propagandowe. Wystawa została wzbogacona o cztery multimedialne moduły, które łączą archiwalne materiały filmowe, fotograficzne i dokumenty z muzyką, tworząc wyjątkową opowieść o wydarzeniach sprzed ponad stu lat.

Długa droga do realizacji

W 2018 r. powołano zespół programowo-naukowy do spraw ekspozycji placówki, która miała być filią Muzeum Wojska Polskiego. Kolejny szef MON Mariusz Błaszczak zapowiadał, że do 14 września zostanie rozstrzygnięty konkurs tak, by 25 września 2018 r. podpisać umowę z wykonawcą.

Na początku 2020 r. Muzeum Wojska Polskiego zawarło umowę dotyczącą opracowania w ciągu 90 dni aktualizacji programu inwestycji dotyczącego budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. W lipcu MON dostało pozwolenie na budowę, która oficjalnie rozpoczęła się na początku sierpnia 2020 r. Mariusz Błaszczak podkreślał wówczas, że chcą, by Muzeum powstało w ciągu dwóch lat.

Bitwa, która zmieniła bieg historii

Bitwa Warszawska, stoczona w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku, uznawana jest za jedno z największych zwycięstw militarnych w historii Polski, porównywane z wiktorią wiedeńską z 1683 roku. Starcie to zadecydowało o niepodległości Polski i powstrzymało rozprzestrzenianie się komunizmu w Europie. Straty po stronie polskiej wyniosły około 4,5 tysiąca zabitych, 22 tysiące rannych i 10 tysięcy zaginionych. Bolszewicy stracili około 25 tysięcy żołnierzy, a dziesiątki tysięcy trafiły do niewoli lub zostały internowane.

Szczególnie tragiczny był los I Batalionu Ochotniczego Pułku Piechoty, złożonego głównie z warszawskiej młodzieży. Na polu walki zginął także kapelan batalionu, ks. Ignacy Skorupka, którego śmierć stała się symbolem poświęcenia za ojczyznę.

Godziny otwarcia muzeum

Jeszcze do końca sierpnia muzeum można zwiedziać za darmo. Należy jednak pamiętać o tym, że w poniedziałki muzeum jest zamknięte. W pozostałych dniach w sierpniu muzeum funkcjonuje w następujących godzinach: