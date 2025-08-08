To będzie do tej pory najlepszy weekend sezonu - mówią zgodnie hotelarze z Karpacza w województwie dolnośląskim. Obłożenie w wielu miejscach sięga nawet 95 proc. To miła odmiana dla przedsiębiorców, dla których ten sezon - ze względu na kapryśną pogodę - jest bardzo trudny.

/ Hotel Movenpick /

Takiego oblężenia przez turystów w Karpaczu nie było już dawno

W hotelach i pensjonatach trudno o wolne miejsce. Przez główny deptak i górskie szlaki przewijają się tłumy. Gości zachęciła piękna pogoda, a to właśnie ona okazuje się decydującą kwestią przy wyborze celu podróży.

Sprawdziliśmy prognozy, okazało się, że ma być pięknie, więc spontanicznie postanowiliśmy się spakować i przyjechać. Po drodze, przez internet szukaliśmy miejsca i się udało. Jest przepięknie, jesteśmy w drodze na Śnieżkę – powiedziała reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej rodzina z Płocka.

Piotr Bubnowski - dyrektor Hotelu Mövenpick w Karpaczu - potwierdza, że to bardzo typowe.

Trendy się w ostatnich latach zmieniły, obserwujemy to w naszej grupie hotelowej. Ludzie przyjeżdżają w Karkonosze na krótsze, 3-4 dniowe pobyty i są to decyzje spontaniczne, uzależnione od pogody. Kiedyś turyści rezerwowali pokoje z dużym wyprzedzeniem. Sezon jest bardzo trudny, bo lipiec i początek sierpnia był bardzo kapryśny pod względem pogody. Dlatego tak bardzo cieszymy się z tego słońca, które w końcu na stałe zagościło. Ten tydzień ma być piękny. I natychmiast to odczuliśmy. Wszystkie pokoje są zarezerwowane, 100 proc. obłożenia - podkreśla gospodarz Mövenpick.

/ Martyna Czerwińska / RMF FM

Przedsiębiorcy obalają mity: Karpacz nie ucierpiał podczas powodzi

Istnieje powszechne, mylne przekonanie, że podczas ubiegłorocznej powodzi ucierpiało całe południe Dolnego Śląska.

Wiele osób wrzuciło cały region "do jednego worka", tymczasem tutaj wielka woda nie dotarła, infrastruktura pozostaje nienaruszona, nie odwracajcie się od nas, bo bez turystów nie ma nas – mówi RMF FM jeden z restauratorów.

Ulubionym miejscem turystów w Karpaczu niezmiennie pozostaje Śnieżka. Ale oprócz wędrówek po górach, turystyczna perełka Dolnego Śląska oferuje dużo innych atrakcji: świątynię Wang, Muzeum Zabawek czy Karkonoskich Tajemnic, gdzie w multimedialny sposób prezentowane są lokalne legendy. Najmłodsi szukają wrażeń na całorocznym torze "Kolorowa".

Lubię się rozpędzić, hamulca używam tylko wtedy kiedy trzeba, jadę już ósmy raz. To taka atrakcja, która przypadnie do gustu 16-latkowi - jak ja - i 7-latkowi - mówi RMF FM Kajetan z Bolesławca. Do Karpacza przyjechał z rodzicami na przedłużony weekend.

/ Martyna Czerwińska / RMF FM

"To jedno z niewielu miejsc, gdzie można pobyć w ciszy"

Zawsze mówię znajomym, którzy zastanawiają się nad przyjazdem do Karpacza, że to jedno z niewielu miejsc, gdzie można pobyć w ciszy, spędzić czas wśród natury, a jednocześnie jest dostęp do infrastruktury na europejskim, najwyższym poziomie. Dajcie szansę Karpaczowi, nie pożałujecie – apeluje Piotr Bubnowski z Hotelu Mövenpick.

Najbliższy tydzień w Karpaczu to słońce, zero deszczu i temperatury powyżej 20 stopni.