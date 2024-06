Listę najlepszych turystycznych atrakcji na świecie opublikowała platforma TripAdvisor. Zestawienie powstało w oparciu o wyniki plebiscytu Travellers' Choice Awards. Według recenzentów w tym roku na najwyższe wyróżnienie zasłużył jeden z symboli Nowego Jorku, Empire State Building.

Widok na Empire State Building / Shutterstock

Zgodnie z przekazanym komunikatem jedna z najsłynniejszych budowli na świecie ma w serwisie ponad 60 tys. pięciogwiazdkowych recenzji. Pochlebne opinie turystów sprawiły, że po raz pierwszy w historii wieżowiec Empire State Building wspiął się na szczyt zestawienia "najlepszych atrakcji" w plebiscycie Travellers' Choice Awards. Niektórych może dziwić tak późne jego wyróżnienie, tym bardziej że budowla z charakterystycznymi elementami stylu art deco cieszy oko już od 1931 roku. Turyści przede wszystkim doceniają rozpościerający się z niej panoramiczny widok na Nowy Jork, który dla wielu jest niezapomnianym przeżyciem.



Na drugim miejscu zestawienia znalazł się symbol Paryża - Wieża Eiffla. Choć turyści nierzadko narzekają na długie kolejki i czas oczekiwania, widok jaki rozpościera się z niej potrafi wiele zrekompensować. Na trzecim miejscu rankingu znalazło się wyjątkowe miejsce na mapie Amsterdamu, Dom Anny Frank.



Poza podium uplasowała się słynna Bazylika la Sagrada Familia, jeden z ważniejszych symboli Barcelony. Niedokończone dzieło Gaudiego od lat jest celem wycieczek, zachwycając niezwykłą wizją katalońskiego architekta. Według najnowszych doniesień, trwające ponad 140 lat prace nad jej budową mogą zakończyć się w 2026 roku.



Piąte miejsce zestawienia najlepszych turystycznych atrakcji zajmują Kryształowe Jaskinie na Kajmanach. Szósta i siódma lokata ponownie trafiają do europejskich atrakcji - Koloseum i paryskiego Luwru. Tuż za nimi uplasowały się: Gardens by the Bay w Singapurze, Duomo di Milano oraz Wielki Meczet Szejka Zayeda w Abu Zabi.