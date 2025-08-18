Jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Budapesztu - Łaźnie Gellerta - już w październiku zostanie zamknięty na czas kilkuletniego remontu. Decyzja ta zapadła po latach opóźnień i jest podyktowana koniecznością gruntownej modernizacji historycznego kompleksu, który w 2024 roku odwiedziło ponad 420 tysięcy turystów.

Jedna z najpopularniejszych atrakcji Budapesztu potrzebuje remontu / Shutterstock

Łaźnie Gellerta w Budapeszcie zostaną zamknięte na początku października 2024 r. na czas kilkuletniej renowacji, która potrwa co najmniej do 2028 r.

Kompleks, powstały w latach 1912-1918, jest jednym z najbardziej znanych i luksusowych kąpielisk termalnych w Europie.

W 2024 roku odwiedziło go ponad 420 tys. turystów, generując ponad 10,5 mln euro przychodu.

Remont, którego koszt wyniesie ok. 50 mln euro, obejmie modernizację wnętrz, basenów i systemów technicznych.

Kiedy Łaźnie Gellerta zostaną prawdopodobnie ponownie otwarte? Dowiesz się czytając cały artykuł.

Luksus poprzedniej epoki

Położony u stóp wzgórza Gellerta kompleks łaźni zbudowany w stylu secesyjnym powstał w latach 1912-1918 jako część Hotelu Termalnego Gellert - pierwszego luksusowego hotelu w Budapeszcie wyposażonego w najnowocześniejsze udogodnienia z początku XX wieku.

Kompleks wypoczynkowy został rozbudowany w 1927 roku i powiększony o pierwszy na świecie basen ze sztuczną falą, a następnie w 1934 roku o wannę masującą. W początkowych latach istnienia budapeszteńskie łaźnie przyciągały elitarną klientelę i były uważane za jeden z najnowocześniejszych i najbardziej luksusowych obiektów spa w Europie. Pomimo poważnych zniszczeń, przetrwały II wojnę światową. Z czasem zostały odrestaurowane i odnowione, zachowując swój historyczny i architektoniczny splendor - przypomniał portal Daily News Hungary.

Z dawnej świetności zostało niewiele

Plany gruntownej przebudowy term po raz pierwszy ogłoszono w 2021 roku. Początkowo zakładano, że łaźnie zostaną zamknięte w 2022 roku, ale opóźnienia w zmianach własności i planowaniu przesunęły renowację. Pogarszający się stan obiektów uniemożliwił dalsze odwlekanie remontu. Eksperci uznali systemy mechaniczne łaźni i hotelu za poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa - wyjaśniły węgierskie media.

Łaźnie wciąż popularne wśród turystów

W 2024 roku Łaźnie Gellerta w Budapeszcie odwiedziło ponad 420 tys. turystów, generując ponad 10,5 mln euro przychodu. Tym samym obiekt ten stał się drugim najpopularniejszym kąpieliskiem termalnym w stolicy Węgier po Termach Széchenyiego.

Koszt remontu Łaźni Gellerta ma wynieść prawie 50 mln euro. Poza naprawą usterek konstrukcyjnych inwestycja obejmie modernizację wnętrz, basenów, systemów mechanicznych i stref wellness. Ponowne otwarcie nie jest spodziewane przed 2028 rokiem.