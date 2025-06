Polska coraz chętniej odwiedzana przez turystów - takie wnioski płyną z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W pierwszych trzech miesiącach tego roku z obiektów noclegowych skorzystało aż 8 milionów turystów, notując imponujący wzrost o blisko 13 procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Sprawdźmy, które regiony cieszyły się największą popularnością i skąd przyjeżdżali goście.

Ulubione miejsca turystów: Małopolska na czele / Shutterstock

Wzrost liczby turystów: Polska na turystycznym szlaku

Początek roku przyniósł polskiej branży turystycznej wiele powodów do zadowolenia. Według danych GUS w pierwszym kwartale 2025 roku z obiektów noclegowych skorzystało 8 milionów turystów, co stanowi wzrost o 12,9 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. Z tego 6,4 miliona to goście krajowi, a 1,5 miliona to turyści zagraniczni, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu Polską jako destynacją turystyczną zarówno wśród Polaków, jak i obcokrajowców.

Kto odwiedza Polskę?

Wśród turystów zagranicznych największą grupę, stanowiącą 83,3 procent, czyli około 1,3 miliona osób, stanowili mieszkańcy krajów europejskich. To wzrost o 5,3 procent w stosunku do pierwszego kwartału 2024 roku. Najliczniejsze delegacje przyjechały do nas z Niemiec (312,6 tys.), Ukrainy (194,5 tys.) oraz Wielkiej Brytanii (171,5 tys.), co razem stanowi 44 procent wszystkich turystów zagranicznych korzystających w tym okresie z noclegów w Polsce.

Ulubione miejsca turystów: Małopolska na czele

Województwo małopolskie niezmiennie króluje w statystykach, przyciągając największą liczbę turystów - w pierwszym kwartale zanotowano tu 3,7 miliona noclegów, co stanowi 19,2 procent wszystkich udzielonych w Polsce. Na przeciwnym biegunie znalazło się województwo opolskie z 139,6 tysiącami noclegów. Co ciekawe, hotele pozostają najpopularniejszą formą zakwaterowania, goszcząc 69 procent krajowych i aż 79,8 procent zagranicznych turystów.