​Pod powierzchnią jeziora Loch Bhorgastail w Szkocji archeolodzy znaleźli pozostałości sztucznej wyspy, która została zbudowana ponad 5000 lat temu - to więcej niż wiek słynnego Stonehenge. Nowoczesne techniki badawcze ujawniły nieznane dotąd szczegóły konstrukcji i rzuciły nowe światło na życie dawnych społeczności.

Na szkockim jeziorze Loch Bhorgastail archeolodzy natrafili na ślady jednej z najstarszych sztucznych wysp na Wyspach Brytyjskich. Choć miejsce to znane było już od 2009 roku, dopiero niedawno przeprowadzone wykopaliska i analizy pozwoliły odkryć jego prawdziwe sekrety. Okazało się, że pod widoczną dziś kamienną konstrukcją kryje się rozległa, warstwowa platforma z drewna i zarośli, której rozmiar zaskoczył nawet doświadczonych badaczy.

Drewniana platforma sprzed 5000 lat

Zespół archeologów z Uniwersytetu w Southampton, we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu w Reading, przeprowadził szczegółowe badania struktury wyspy. Dzięki nowoczesnym technikom, takim jak stereofotogrametria, udało się stworzyć trójwymiarowy model całej konstrukcji - zarówno tej widocznej nad wodą, jak i ukrytej pod jej powierzchnią. Analizy wykazały, że pierwotna platforma miała średnicę około 23 metrów i była wykonana z drewna oraz chrustu.

Badania radiowęglowe pozwoliły ustalić, że pierwsza faza budowy wyspy miała miejsce między 3500 a 3300 rokiem p.n.e. Około 2000 lat później, w epoce brązu, na platformie pojawiła się kolejna warstwa zarośli i kamieni, a następnie, w epoce żelaza, miejsce to było dalej użytkowane i rozbudowywane. Do wyspy prowadziła kamienna grobla, która dziś znajduje się pod wodą, co sugeruje, że poziom jeziora mógł się zmieniać na przestrzeni wieków.

Tajemnicza funkcja kranogów

Kranogi to sztuczne wyspy budowane na jeziorach Irlandii i Szkocji. Setki takich konstrukcji rozsianych jest po całym regionie, jednak ich dokładna funkcja wciąż pozostaje zagadką. Archeolodzy podkreślają, że budowa tak zaawansowanych struktur wymagała znacznych zasobów i pracy, co świadczy o wysokim stopniu organizacji dawnych społeczności.

Znalezione na miejscu fragmenty neolitycznej ceramiki sugerują, że wyspa mogła pełnić ważną rolę rytualną lub społeczną.

Nowatorskie metody badawcze

Jednym z największych wyzwań dla badaczy było prowadzenie dokumentacji w płytkich wodach jeziora. Tradycyjne techniki fotogrametryczne sprawdzają się głównie w głębokich wodach, dlatego zespół opracował nową metodę wykorzystującą dwie wodoodporne kamery zamocowane na specjalnej ramie. Dzięki temu możliwe było uzyskanie precyzyjnych, trójwymiarowych obrazów nawet w trudnych warunkach podwodnych.