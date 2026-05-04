27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią o współpracy m.in. w zakresie obronności - poinformował premier Donald Tusk.

Podjęliśmy decyzję ostateczną z panem premierem Starmerem, że dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią już 27 maja. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko - powiedział dziennikarzom Donald Tusk po szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w poniedziałek w Erywaniu. Tusk rozmawiał ze Starmerem na marginesie tego wydarzenia.

Długo negocjowaliśmy ten traktat, ale w tym czasie (...) jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w szeroko pojętej dziedzinie obronności - ogłosił Tusk.

Wielkiej Brytanii zależy też na tym - i Polska jest tutaj wyważonym partnerem - aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej - zaznaczył.

Jak dodał, nastroje w Wielkiej Brytanii odwróciły się - wyraźna większość żałuje brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z Unią Europejską.