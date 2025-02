Kino "sąsiedzkie" i "dla ludzi" - kino Luna w Warszawie - wznowi działalność w najbliższą środę - 5 marca. Tego dnia znów zaprosi widzów. Udało się ocalić czynną od początku lat 60. XX w. kultową stołeczną placówkę.

Wejście do kina Luna / Katarzyna Sobiechowska-Szuchta / RMF FM

Od początku 2025 roku warszawskie kino Luna prowadzi samodzielnie Mazowiecki Instytut Kultury. Środki na ten cel zabezpieczył samorząd województwa. Niezbędne było przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych.

W kinie Luna nadal organizowane będą przeglądy i festiwale filmowe, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne. Placówka przy Marszałkowskiej pozostanie w Sieci Kin Studyjnych, nadal współpracować będzie także z Europa Cinemas, organizacją promującą kino europejskie.

/ Katarzyna Sobiechowska-Szuchta / RMF FM

To kino kultowe, ukochane przez mieszkańców i mieszkanki Warszawy. (...) Chcemy, by to kino się rozwijało - podkreśla Magdalena Ulejczyk, dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury.

To kino "sąsiedzkie" i kino "dla ludzi". Mnóstwo wydarzeń kulturalnych znalazło tutaj dom - mówi rozmowie z RMF FM Marlena Gabryszewska, prezes Stowarzyszenia Kin Studyjnych.