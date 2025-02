W domu w hrabstwie Santa Fe w USA znaleziono ciała Gene'a Hackmana i jego żony Betsy Arakawy. Słynny aktor miał 95 lat.

Gene Hackman na planie filmu "Cel" (1985 r.) / PHILIPPE WOJAZER/AFP / East News

95-letni Gene Hackman miał na koncie dwa Oscary - za role we "Francuskim łączniku" i "Bez przebaczenia". Jego żona była pianistką. Miała 63 lata.

Wideo youtube

Na razie nie ma bliższych informacji o okolicznościach śmierci pary. Biuro szeryfa hrabstwa Santa Fe informuje, że nic nie wskazuje na to, by doszło do przestępstwa. Wiadomo, że w domu pary znaleziono również ciało ich psa.

"Życie aktora to pasmo wzlotów i upadków"

W swojej filmografii Hackman miał takie kultowe pozycje jak m.in. "Bez przebaczenia", "Bonnie i Clyde", "Karmazynowy przypływ" czy "O jeden most za daleko" . Reżyser Richard Donner zaangażował go do roli naukowca-złoczyńcy Luthora Lexa w kinowej wersji "Supermana".

"Variety" przypomina, że ze względu na kwestię wynagrodzenia miał odrzucić role w "Czasie Apokalipsy" i "Locie nad kukułczym gniazdem".

Ostatnim filmem Hackmana był obraz "Witamy w Mooseport" Donalda Petriego, który wszedł do kin w 2004 r. Wcielił się w nim w rolę byłego prezydenta USA i jednocześnie kandydata na burmistrza niewielkiego miasteczka na wschodnim wybrzeżu USA.

Gene Hackman na planie "Francuskiego łącznika" / Photoshot / PAP/Photoshot

Nie istnieje nic takiego jak jednostajny przebieg kariery. Życie aktora to pasmo wzlotów i upadków. Ważne jest, by po upadku umieć się podnieść i doczekać następnego wzlotu - powiedział w 2005 r. Gene Hackman w wywiadzie dla portalu Stopklatka.



Oprócz dwóch Oscarów, Hackman miał na swoim koncie także trzy Złote Globy, dwie nagrody BAFTA oraz berlińskiego Srebrnego Niedźwiedzia.

Zanim został aktorem, Hackman służył w piechocie morskiej. Wstąpił do niej w wieku 16 lat, podając nieprawdziwą informację o swoim wieku. Stacjonował w Szanghaju, na Hawajach i w Japonii. "Variety" odnotowuje, że mimo fobii związanej z występami przed mikrofonem był prezenterem w stacji radiowej swojej jednostki.

Hackman wraz z archeologiem podwodnym Danielem Lenihanem napisał powieści "Wake of the Perdido Star" (1999), "Justice for None" (2004) oraz "Escape from Andersonville" (2008).

"Role przeciętnych, niedoskonałych ludzi"

Gene Hackman, Warren Beatty i Faye Dunaway na planie filmu "Bonnie i Clyde" / The Legacy Collection / PAP/Photoshot

Gene Hackman już jako nastolatek chciał zostać aktorem, jednak został nim dość późno - dopiero w wieku ok. 30 lat. Warto jednak podkreślić jego wielką determinacje, z jaką walczył o swoje pierwsze role filmowe - powiedział PAP filmoznawca, organizator Dyskusyjnych Klubów Filmowych i Studenckich Konfrontacji Filmowych Piotr Kotowski.

Niewyróżniający się urodą Hackman tworzy kreacje twardych facetów, np. policjantów, czasem niepokornych, outsiderów. Często są to role przeciętnych, niedoskonałych ludzi, z którymi przeciętny widz może się utożsamić - wskazał. Jego zdaniem Hackman był jednym z najwybitniejszych amerykańskich aktorów lat 70. i 80. XX wieku.