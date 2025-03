Dziś w nocy zamknięty zostanie fragment ulicy Lazurowej w Warszawie. Ma to związek z pracą tarczy Krystyna, która drąży tunel metra.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tarcza Krystyna w ten weekend wydrąży tunel w sąsiedztwie podziemnego przystanku Lazurowa. Z tego powodu na dwa dni zostanie zamknięty odcinek wschodni jezdni ulicy Lazurowej pomiędzy Doroszewskiego a Górczewską. Autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazd.

Będzie wprowadzony objazd

Do zamknięcia jezdni dojdzie dziś o godzinie 23:00. Kierowcy ponownie pojadą ulicą Lazurową do Górczewskiej w poniedziałek, 10 marca, od godziny 4 rano. Ruch w stronę ulicy Człuchowskiej będzie odbywał się bez zmian.

Kierowcy nie przejadą ulicą Lazurową, pomiędzy Doroszewskiego a Górczewską w kierunku ronda. Jadący od Człuchowskiej będą musieli skręcić w prawo w Doroszewskiego. Z kolei z Doroszewskiego nie będzie wyjazdu na Lazurową.

Objazd został wytyczony ulicami: Człuchowską, Powstańców Śląskich i Górczewską. Ruch na nitce w stronę Człuchowskiej będzie odbywał się bez zmian.

Zmiana trasy autobusów

Tak jak poprzednio budowniczowie wygrodzą także fragment chodnika i drogi dla rowerów przyległe do zamkniętej jezdni, pomiędzy Doroszewskiego a wjazdem do stacji benzynowej. Przejście i przejazd będą możliwe drugą stroną ulicy Lazurowej. Znaki pokierują do zebr w rejonie ulicy Szobera i Górczewskiej.

Autobusy linii: 105, 122, 189, 190, 220, 249 i N45 zmienią swoje trasy, tak aby ominąć zamknięty dla ruchu odcinek ulicy Lazurowej. I tak, 105 w stronę pętli Osiedle Górczewska i 220 do Nowego Bemowa z ulicy Lazurowej skręcą w Człuchowską, następnie w Powstańców Śląskich i dalej w Górczewską, którą dojadą do swoich stałych tras.

Autobusy linii 189, jadąc na Osiedle Górczewska, ominą odcinek swojej trasy na ulicy Człuchowskiej i Lazurowej - pojadą prosto Powstańców Śląskich do Górczewskiej i pętli. Podobnie 190 i 249 - do pętli pojadą bezpośrednio na wprost ulicą Górczewską, czyli bez odcinka tras na Powstańców Śląskich, Człuchowskiej i Lazurowej.

Autobusy 122 w tym czasie nie będą dojeżdżały do pętli Osiedle Górczewska, tylko z ulicy Człuchowskiej pojadą w lewo w Lazurową do ronda na skrzyżowaniu z Połczyńską, gdzie zmienią kierunek jazdy, aby pojechać na drugi kraniec, na Gwiaździstą. Nocne N45 natomiast zakończą i rozpoczną kursy na pętli Osiedle Górczewska, czyli nie dojadą do skrzyżowania ulicy Lazurowej z Połczyńską.

Gigantyczne tarcze

Gigantyczne tarcze TBM, których zadaniem jest drążenie tuneli dla nowych odcinków drugiej linii metra, robią wrażenie swoimi rozmiarami. Każda z nich waży ponad 650 ton, mierzy niemal 100 metrów długości i ma średnicę przekraczającą 6 metrów.

Mimo swojej zmechanizowanej natury, za ich efektywną pracę odpowiada 12-osobowa załoga, pracująca na zmiany.

Koniec prac w 2026 roku

Na bemowskim odcinku, który liczy sobie prawie 4 kilometry, powstają trzy nowe stacje metra. Stacja Lazurowa znajdzie się w strategicznym punkcie po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania ulic Lazurowej i Górczewskiej. Kolejna, Stacja Chrzanów, zaplanowana jest pod ulicą Rayskiego, blisko skrzyżowania z Szeligowską. Natomiast Stacja Karolin zostanie umiejscowiona pod ulicą Sochaczewską. Nieopodal Stacji Karolin powstaje również zaplecze techniczne dla całej linii - STP Karolin, co świadczy o kompleksowym podejściu do projektu.

Zakończenie prac nad tym projektem, którego wartość szacuje się na 1,9 mld zł, planowane jest na 2026 rok.