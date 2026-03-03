Trwają ataki USA i Izraela na Iran. Izraelskie wojska bombardują także stolicę Libanu – Bejrut i pozycje Hezbollahu. Z kolei Iran ostrzelał m.in. Bahrajn, Abu Zabi i Dubaj. Czy konflikt rozleje się na cały Bliski Wschód? Czy Irańczycy są gotowi na długą walkę? Kto skorzysta na chaosie na Bliskim Wschodzie? Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie prof. Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.

Co konflikt w Iranie oznacza dla Europy, zwłaszcza dla Ukrainy? Czy wzmacnia czy osłabia Rosję? Czy najwięcej dzięki tej wojnie zyskuje Izrael? Jaka powinna być rola Europy - obserwatora czy uczestnika? Dlaczego prezydent USA pominął europejskich przywódców przy podejmowaniu kluczowych decyzji?

Zapytamy także o to, czy zakończenie wojny w cztery tygodnie jest realne? Czy taką wojnę można wygrać bez użycia wojsk lądowych? Czy po Ukrainie, to kolejna wojna, w której główną rolę odgrywają drony? Jak długo Iran jest w stanie odpowiadać atakami? Jak duże straty wojskowe poniósł? O to m.in. zapytamy prof. Daniela Boćkowskiego.

