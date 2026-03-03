Międzynarodowy Komitet Paralimpijski wymusił zmianę strojów reprezentacji Ukrainy przed startem igrzysk w Mediolanie i Cortinie. Powodem było uwiecznienie na uniformach mapy kraju z międzynarodowo uznanymi terytoriami, także tymi okupowanymi przez Rosję.

Mapa Ukrainy / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Reprezentacja Ukrainy musiała w ostatniej chwili zmienić stroje przygotowane na rozpoczynające się w piątek Zimowe Igrzyska Paralimpijskie.

Jak poinformował Reuters, powołując się na źródło w Międzynarodowym Komitecie Paralimpijskim (IPC), pierwotny projekt uniformów zawierał mapę Ukrainy w granicach uznawanych międzynarodowo, obejmującą także tereny tymczasowo okupowane przez Rosję.

Według przepisów IPC, na strojach sportowców nie mogą znajdować się teksty hymnów, motywacyjne hasła ani publiczne lub polityczne przesłania związane z tożsamością narodową. Mapa kraju została zakwalifikowana do tej ostatniej kategorii, dlatego jeden z elementów ukraińskiego stroju nie został zatwierdzony.

Jak przekazał Craig Spence, odpowiedzialny za komunikację w IPC, alternatywny strój został dostarczony w ciągu 24 godzin i zaakceptowany przez organizatorów. Dzięki temu ukraińscy sportowcy będą mogli wystąpić w igrzyskach zgodnie z regulaminem.

Udział Rosjan i Białorusinów

Ukraina, podobnie jak Polska i kilka innych państw, zapowiedziała bojkot ceremonii otwarcia paralimpiady w Weronie. Decyzja ta jest reakcją na dopuszczenie przez IPC rosyjskich i białoruskich sportowców do rywalizacji pod własnymi flagami i z hymnami narodowymi w przypadku zwycięstwa w poszczególnych dyscyplinach.

Zimowe Igrzyska Paralimpijskie Mediolan-Cortina odbędą się w dniach 6-15 marca. Ukrainę reprezentować będzie 35 sportowców, którzy wystąpią w czterech dyscyplinach.



