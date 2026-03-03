Zjednoczone Emiraty Arabskie, we współpracy z sąsiadującymi krajami Rady Współpracy Zatoki Perskiej oraz Międzynarodową Organizacją Lotnictwa Cywilnego, otworzyły właśnie bezpieczne korytarze powietrzne. Ich przepustowość wynosi 48 samolotów na godzinę.

Samolot linii Emirates / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Minister gospodarki i turystyki ZEA, Abdulla bin Tuk Al Marri, podkreślił, że otwarcie korytarzy powietrznych to jeden z najważniejszych kroków mających na celu zapewnienie ciągłości działalności gospodarczej i turystycznej w regionie.

Jak zaznaczył, w obliczu trwających zmian i niepewności, priorytetem władz jest stworzenie warunków umożliwiających bezpieczne przemieszczanie się zarówno obywateli, jak i turystów.

Obecnie korytarze mogą obsłużyć 48 samolotów na godzinę. Resort gospodarki nie wyklucza jednak, że w miarę rozwoju sytuacji i po ponownej ocenie poziomu bezpieczeństwa, przepustowość ta może zostać zwiększona.

Decyzja o otwarciu korytarzy zapadła w czwartym dniu wojny USA i Izraela z Iranem.