34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami, a emocje wciąż nie opadły! RMF FM nie tylko przekazało na aukcję możliwość poprowadzenia dwugodzinnej audycji na żywo, ale także postanowiło podwoić kwotę wsparcia dla WOŚP. Poznajcie zwycięzcę licytacji i szczegóły tej niezwykłej inicjatywy!

RMF FM podwaja wsparcie dla WOŚP! Zwycięzca aukcji poprowadzi audycję na żywo / RMF FM

Kto wylicytował audycję RMF FM? Sukces aukcji podczas 34. Finału WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat łączy miliony Polaków. W tym roku, podczas 34. Finału WOŚP, pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", RMF FM po raz kolejny włączyło się do akcji, przekazując na licytację nie lada gratkę - dwugodzinną audycję na żywo, prosto z miejsca pracy zwycięzcy. Ta wyjątkowa aukcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a licytacja osiągnęła imponującą kwotę 45 250 złotych.

Zwycięzcą okazał się Kamil Stachowiak, przedstawiciel "Szkoły w Chmurze". Już wkrótce ekipa RMF FM odwiedzi to niezwykłe miejsce, by poprowadzić audycję, która z pewnością na długo zapisze się w historii stacji.

W swoim życiu miałem nawet epizod pracy w radio, ale to całkiem nie o to chodziło. Jeśli była taka możliwość, żeby pokazać dzień... albo dwie godziny z życia i z pracy, no to pewnie, że nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie, bo bardzo nam zależy, żeby właśnie na antenie radia RMF FM ludzie mogli usłyszeć, jak pracuje szkoła w Chmurze. (...) Nie mogę się doczekać naszego spotkania! - mówił Kamil Stachowiak na antenie RMF FM.

Program pełen niespodzianek - audycja z "Szkoły w Chmurze"

Słuchacze RMF FM mogą spodziewać się wyjątkowego programu, który zostanie zrealizowany do 6 czerwca. W planach są m.in. owocowy czwartek, selfie na Instagramie oraz show live. Wszystko to na żywo i w rytmie żółto-niebieskich barw RMF FM!

Audycja z "Szkoły w Chmurze" to nie tylko okazja do poznania kulis pracy tej niezwykłej placówki, ale także do wspólnego świętowania i wsparcia dziecięcej gastroenterologii.

RMF FM podwaja kwoty! Jeszcze więcej dla WOŚP

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Prezes Zarządu Grupy RMF, Tomasz Ramza, ogłosił na antenie stacji wyjątkową decyzję:

Cytat Z ogromną radością potwierdzam, że podwajamy kwoty naszych aukcji. Jako Grupa RMF dokładamy się do tej wspaniałej akcji i jesteśmy z tego bardzo dumni.

Oznacza to, że na konto WOŚP trafi aż dwa razy więcej środków - łącznie 90 500 złotych za audycję i 3 060 złotych za unikatowe, skórzane buty RMF FM, które również były przedmiotem licytacji.

34. Finał WOŚP - rekordowe wsparcie dla dziecięcej gastroenterologii

Tegoroczny Finał, który odbył się 25 stycznia 2026 roku, zgromadził aż 1681 Sztabów i 120 tysięcy wolontariuszy na całym świecie. Kwota deklarowana 34. Finału wyniosła 183 231 782 złote i już pojawiła się na koncie Fundacji. Jednak wielkie liczenie wciąż trwa - ostateczny wynik poznamy 30 marca.

Przypomnijmy, że środki z tegorocznej zbiórki zostaną przeznaczone na wsparcie dziecięcej gastroenterologii. Dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli i firm takich jak RMF FM, polska medycyna dziecięca zyska kolejne, bardzo potrzebne wsparcie.