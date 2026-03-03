Nowelizacja przepisów ruchu drogowego ledwo weszła w życie, a 72-latek, jadący trasą w powiecie bytowskim, już stracił prawo jazdy za rażące przekroczenie prędkości poza obszarem zabudowanym. Policjanci zapowiadają, że nie będzie pobłażania dla piratów drogowych.

72-latek stracił prawo jazdy zaledwie kilka godzin po wejściu w życie nowych przepisów ruchu drogowego / Komenda Powiatowa Policji w Bytowie /

Od dziś, tj. wtorku 3 marca, kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym, muszą liczyć się z natychmiastową utratą prawa jazdy na trzy miesiące .

Dotychczas taki środek stosowano wyłącznie w przypadku wykroczeń w terenie zabudowanym.

143 km/h na liczniku

Jak informują funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, zaledwie kilka godzin po wejściu w życie nowych przepisów zatrzymali pierwszego pirata drogowego.

Stało się to na trasie Suchorze - Jezierze w województwie pomorskim. 72-letni kierowca jechał z prędkością 143 km/h, przekraczając dozwoloną prędkość o 53 km/h.

Policjanci z bytowskiej drogówki natychmiast zatrzymali mu prawo jazdy na trzy miesiące, a dodatkowo nałożyli mandat w wysokości 1500 zł oraz 13 punktów karnych.

Policja zapowiada bezwzględne egzekwowanie przepisów

Funkcjonariusze podkreślają, że przypadek z powiatu bytowskiego to jasny sygnał dla wszystkich kierowców - nowe przepisy będą konsekwentnie egzekwowane.

Nadmierna prędkość pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że taryfy ulgowej już nie będzie.