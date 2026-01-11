Duże utrudnienia na gdańskim lotnisku z powodu intensywnych opadów śniegu. Część lotów została odwołana, wiele jest opóźnionych. Pasażerów prosimy o śledzenie statusów swoich lotów i kontakt z liniami lotniczymi - mówi rzeczniczka prasowa Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Agnieszka Michajłow.

Lotnisko w Gdańsku / Piotr Hukało / East News

Od soboty na gdańskim lotnisku występują utrudnienia w ruchu samolotów z powodu intensywnych opadów śniegu.

W niedzielę obowiązują ostrzeżenia II stopnia IMGW dla woj. pomorskiego - prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 50 cm.

Silny wiatr powoduje zawieje i zamiecie śnieżne, co dodatkowo utrudnia funkcjonowanie lotniska.

Od sobotniego wieczora 14 połączeń zostało odwołanych lub przekierowanych na inne lotniska. Wiele lotów jest opóźnionych.

W niedzielę w mocy pozostają ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. pomorskiego wydane przez IMGW. Synoptycy prognozują, że opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym mogą spowodować miejscami przyrost pokrywy o 20-30 cm, a lokalnie do około 50 cm. Instytut ostrzega również przed silnym wiatrem, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Sytuacja pogodowa od soboty ma też wpływ na funkcjonowanie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Od wieczora nad Gdańskiem, nad lotniskiem panowały bardzo trudne warunki pogodowe. Bardzo intensywnie padał śnieg i to utrudniało lądowanie samolotów. Lotnisko było cały czas otwarte, ale ta ilość śniegu powodowała, że część z załóg nie decydowała się na lądowanie - powiedziała rzeczniczka lotniska Agnieszka Michajłow.

W sumie czternaście połączeń zostało odwołanych lub przekierowanych na inne lotniska i to spowodowało kłopoty dla pasażerów przylatujących, ale też odlatujących następnie z Gdańska. Część lotów jest odwołana, na przykład do Sztokholmu, Kopenhagi, Amsterdamu, Frankfurtu i Warszawy. Sporo lotów jest opóźnionych - poinformowała rzeczniczka.

Nasze służby intensywnie odśnieżają lotnisko. Na razie pogoda sprzyja, nie pada, ale prognozy nie są optymistyczne, bo ma znowu intensywnie padać. Możliwe więc będą dalsze utrudnienia. Pasażerów prosimy o śledzenie statusów swoich lotów i kontakt z liniami lotniczymi - podkreśliła.