Pożar hali z ciężarówkami w Kamieńszczyźnie (woj. mazowieckie). Na szczęście strażakom udało się szybko opanować ogień i nikomu nic się nie stało.

/ KP PSP w Sochaczewie / Facebook

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w niedzielę, kilka minut po godzinie 14.

Służby dostały zgłoszenie o pożarze hali z samochodami ciężarowymi w Kamieńszczyźnie (woj. mazowieckie).

Po przybyciu na miejsce strażacy stwierdzili, że palą się samochody ciężarowe, kontener morski z wyposażeniem warsztatowym i naczepy stojące na placu.

"Dzięki szybkim i dobrze skoordynowanym działaniom straży pożarnej pożar po 20 minutach od przybycia pierwszego samochodu strażackiego został uznany za opanowany i niezagrażający innym obiektom" - poinformowała KP PSP w Sochaczewie.

Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

W akcji gaśniczej brało udział 60 strażaków.

