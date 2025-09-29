Pożar hali z ciężarówkami w Kamieńszczyźnie (woj. mazowieckie). Na szczęście strażakom udało się szybko opanować ogień i nikomu nic się nie stało.
Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w niedzielę, kilka minut po godzinie 14.
Służby dostały zgłoszenie o pożarze hali z samochodami ciężarowymi w Kamieńszczyźnie (woj. mazowieckie).
Po przybyciu na miejsce strażacy stwierdzili, że palą się samochody ciężarowe, kontener morski z wyposażeniem warsztatowym i naczepy stojące na placu.
"Dzięki szybkim i dobrze skoordynowanym działaniom straży pożarnej pożar po 20 minutach od przybycia pierwszego samochodu strażackiego został uznany za opanowany i niezagrażający innym obiektom" - poinformowała KP PSP w Sochaczewie.
Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
W akcji gaśniczej brało udział 60 strażaków.