​W niedzielny wieczór w jednym z budynków wielorodzinnych przy ul. Lubickiej w Toruniu wybuchł pożar. Ogień pojawił się po godzinie 22:20, zmuszając mieszkańców do walki o życie. Dwanaście osób zostało ewakuowanych, a dwie z nich, ratując się przed płomieniami, skoczyły z trzeciego piętra. Obie trafiły do szpitala.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, tuż po godzinie 22.20. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego. Sytuacja bardzo szybko stała się niebezpieczna - intensywne zadymienie uniemożliwiło mieszkańcom korzystanie z klatki schodowej. W tej sytuacji dwie osoby zdecydowały się na desperacki krok i wyskoczyły przez okno z trzeciego piętra.

Ranni po skoku z wysokości

Według informacji przekazanych przez straż pożarną, jedna z osób, która skoczyła z okna, ma złamaną kończynę. Druga, która próbowała ratować się, skacząc na niższe piętro, odniosła łagodniejsze obrażenia. Obie zostały przewiezione do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej.

Na miejscu przez trzy godziny pracowało sześć zastępów straży pożarnej. Strażacy ewakuowali z budynku łącznie 12 osób. Działania ratowników pozwoliły opanować pożar i zapobiec większej tragedii. Przyczyny pojawienia się ognia nie są jeszcze znane - służby prowadzą postępowanie wyjaśniające.