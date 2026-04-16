W kwietniu 2029 roku mieszkańcy Europy, Afryki i Azji będą mogli obserwować niezwykłe zjawisko na nocnym niebie. Asteroida Apophis, znana jako „Bóg chaosu”, przeleci rekordowo blisko Ziemi i będzie widoczna gołym okiem. To będzie jedno z najrzadszych i najbardziej spektakularnych wydarzeń astronomicznych, które czeka nas w najbliższych latach.

Czy Apophis uderzy w Ziemię? Najnowsze ustalenia naukowców z 2026 roku

Asteroida Apophis przeleci 13 kwietnia 2029 roku w odległości zaledwie 32 000 km od powierzchni Ziemi - bliżej niż większość satelitów.

Przelot będzie widoczny gołym okiem z wielu miejsc w Europie, Afryce i Azji, bez potrzeby użycia teleskopu.

Naukowcy zapewniają, że Apophis nie zagraża Ziemi, a jej bliski przelot pozwoli na dokładne badania tego obiektu.

Niezwykłe zjawisko na niebie w 2029 roku

13 kwietnia 2029 roku na nocnym niebie rozegra się wydarzenie, które już teraz elektryzuje środowisko astronomiczne i miłośników kosmosu na całym świecie. Asteroida 99942 Apophis, nazwana na cześć egipskiego boga chaosu, przeleci w odległości zaledwie 32 000 kilometrów od powierzchni Ziemi. To mniej niż dystans, na jakim krążą satelity telekomunikacyjne, a także 12 razy bliżej niż średnia odległość Księżyca od naszej planety.

Apophis - "Bóg chaosu" na kursie przelotowym

Apophis to obiekt o średnicy około 375 metrów, który został odkryty w 2004 roku przez astronomów z Kitt Peak National Observatory w Arizonie. Swoją nazwę zawdzięcza egipskiemu bogu ciemności i zniszczenia, co odzwierciedla początkowe obawy naukowców dotyczące potencjalnego zagrożenia dla Ziemi. W momencie odkrycia istniało bowiem ryzyko, że asteroida mogłaby uderzyć w naszą planetę w latach 2029, 2036 lub 2068.

Dzięki wieloletnim obserwacjom i analizom orbity Apophis, NASA oraz inne agencje kosmiczne wykluczyły jednak możliwość kolizji z Ziemią w ciągu najbliższych 100 lat. Obecnie wiadomo, że asteroida przeleci bezpiecznie, choć niezwykle blisko, oferując wyjątkową okazję do obserwacji i badań.

Spektakularny przelot widoczny gołym okiem

Przelot Apophis będzie widoczny gołym okiem z wielu regionów Europy, Afryki i Azji, pod warunkiem sprzyjających warunków pogodowych. Astronomowie podkreślają, że nie będzie potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt - wystarczy spojrzeć w niebo, by zobaczyć ten niezwykły obiekt. Tak bliski przelot asteroidy tej wielkości to niezwykle rzadkie wydarzenie.

Naukowe znaczenie bliskiego przelotu

Bliski przelot Apophis to nie tylko widowisko dla obserwatorów, ale także ogromna szansa dla naukowców. Asteroida należy do tzw. grupy Apollo - obiektów, które przecinają orbitę Ziemi, ale same krążą wokół Słońca po szerszych orbitach. Apophis to relikt wczesnego Układu Słonecznego, liczący około 4,6 miliarda lat, zbudowany z pierwotnej materii, która nigdy nie stała się częścią planety czy księżyca.

Podczas przelotu, ziemska grawitacja może nieznacznie zmienić orbitę Apophis wokół Słońca, jednak ryzyko zderzenia z Ziemią pozostaje zerowe. Naukowcy planują wykorzystać tę okazję do szczegółowych badań składu, struktury i powierzchni asteroidy. NASA już zapowiedziała, że skieruje w stronę Apophis specjalną sondę, która zbada ją z bliska tuż po przelocie. Podobną misję planuje także Europejska Agencja Kosmiczna.

Apophis - tajemnice starożytnego kosmosu

Powierzchnia Apophis jest silnie zwietrzała wskutek miliardów lat oddziaływania wiatru słonecznego i promieniowania kosmicznego. Choć jej dokładny kształt wciąż pozostaje nieznany, szacuje się, że najdłuższa oś asteroidy ma około 450 metrów. Badania tego typu obiektów pozwalają lepiej zrozumieć procesy formowania się planet i ewolucji Układu Słonecznego.

Globalne obserwacje i badania

Przelot Apophis będzie śledzony przez obserwatoria na całym świecie, zarówno z powierzchni Ziemi, jak i z przestrzeni kosmicznej. Dzięki temu naukowcy będą mogli zebrać bezcenne dane na temat budowy i zachowania się asteroidy podczas bliskiego spotkania z naszą planetą. To wydarzenie może przyczynić się do rozwoju wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń ze strony obiektów bliskich Ziemi oraz sposobów ich monitorowania.

źródło: abcnews.com