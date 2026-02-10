Polski generał obejmie jedno z kluczowych stanowisk w strukturach NATO. Czterogwiazdkowy oficer Wojska Polskiego stanie na czele Dowództwa Połączonych Sił Sojuszniczych w holenderskim Brunssum, przejmując obowiązki od wysokiego rangą niemieckiego wojskowego.

Gen. Sławomir Wojciechowski (na zdjęciu po lewej) jest jednym z dwóch czterogwiazdkowych generałów w aktywnej służbie w Wojsku Polskim / Wiktor Dąbkowski / PAP

Po raz pierwszy w historii polski generał stanie na czele dowództwa połączonego NATO - JFC Brunssum.

Decyzja podkreśla rosnącą rolę Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Nazwisko nowego dowódcy nie zostało jeszcze oficjalnie ogłoszone, choć w aktywnej służbie jest obecnie dwóch czterogwiazdkowych generałów. Szczegóły w poniższym artykule.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Zobacz również: USA przekażą dwa kluczowe dowództwa NATO Europejczykom

Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO admirał Giuseppe Cavo Dragone poinformował we wtorek o uzgodnieniu nowego podziału odpowiedzialności na najwyższych stanowiskach wojskowych w Sojuszu Północnoatlantyckim, w ramach którego europejscy sojusznicy będą odgrywać silniejszą rolę w wojskowym kierownictwie NATO.

Z komunikatu opublikowanego na stronie NATO wynika, że na czele Dowództwa Połączonych Sił Sojuszniczych we włoskim Neapolu (JFC Naples), odpowiadającego za bezpieczeństwo w regionie południowej Europy, staną Włochy, natomiast odpowiedzialność za Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych z siedzibą w amerykańskim Norfolk (JFC Norfolk) przejmie Wielka Brytania (nad oboma dowództwami pieczę sprawowali wcześniej Amerykanie).

Na czele trzeciego dowództwa, znajdującego się w holenderskim Brunssum i odpowiedzialnego za obronność i działania wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego w regionie Europy Środkowej (JFC Brunssum), staną Polska i Niemcy, które będą dzielić się tym stanowiskiem na zasadzie rotacji. To istotna zmiana, bo od ponad 20 lat dowódcami JFC Brunssum byli wyłącznie niemieccy lub włoscy generałowie.

Ważny dowód zaufania do Wojska Polskiego

Komentując te informacje, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła napisał na platformie X, że po raz pierwszy w historii oficer Wojska Polskiego, "czterogwiazdkowy generał", stanie na czele dowództwa połączonego NATO - JFC Brunssum. Podkreślił, że to "ważny dowód zaufania do Wojska Polskiego i naszych wysiłków obronnych".

Na razie nie wiadomo, kto konkretnie obejmie to stanowisko, choć w aktywnej służbie w Wojsku Polskim jest obecnie dwóch czterogwiazdkowych generałów - gen. Wiesław Kukuła oraz dotychczasowy przedstawiciel Polski w Komitetach Wojskowych NATO i UE gen. Sławomir Wojciechowski.

Polski generał zastąpi na stanowisku szefa JFC Brunssum Niemca gen. Ingo Gerhartza, który kieruje dowództwem od czerwca 2025 r.