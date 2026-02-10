Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomasem Rosem, zapewnił opinię publiczną w Polsce o dobrych relacjach między Warszawą a Waszyngtonem. "Rozmowa potwierdziła, że nasza współpraca na rzecz bezpieczeństwa nie ulegnie żadnej zmianie" - podkreślił we wtorek wicepremier i szef resortu obrony. Wypowiedzi amerykańskiego dyplomaty, jakie wystosował w ostatnim czasie pod adresem marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, odbiły się szerokim echem nie tylko w Polsce.
- Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl.
Kosiniak-Kamysz zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie ze spotkania z amerykańskim dyplomatą.
"Polska to filar wschodniej flanki NATO i jeden z najpewniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Europie! Rozmowa z ambasadorem USA w Polsce Tomem Rosem potwierdziła, że nasza współpraca na rzecz bezpieczeństwa nie ulegnie żadnej zmianie. Obecność sojusznicza w naszym kraju jest niezwykle ważnym filarem obrony wschodniej flanki. Polska jest dziś liderem NATO pod względem wzrostu wydatków na obronność. To jest zauważane i doceniane przez naszych sojuszników ze Stanów Zjednoczonych" - napisał na platformie X Kosiniak-Kamysz.