Samica manula stepowego Jessie została wybrana Zwierzakiem Roku 2025 w Warszawskim zoo. W internetowym głosowaniu zdobyła blisko 1000 głosów, wyprzedzając żyrafę Pietruszkę i góralki. Popularność Jessie rośnie od miesięcy, a jej tajemnicza natura przyciąga tłumy odwiedzających.

Jessie zdeklasowała konkurencję

W corocznym plebiscycie na Zwierzaka Roku w Warszawskim zoo zwyciężyła Jessie – samica manula stepowego. W internetowym głosowaniu zdobyła blisko 1000 głosów, wyraźnie wyprzedzając konkurencję.

Drugie miejsce zajęła żyrafa Pietruszka z niemal 600 głosami, a na trzeciej pozycji uplasowały się małe góralki.



Jessie zyskała ogromną popularność jesienią ubiegłego roku, gdy na profilach społecznościowych zoo pojawiły się jej zdjęcia.

Od tego czasu coraz więcej osób odwiedza wybieg manulek, próbując dostrzec nieuchwytną samicę. "Obserwowanie Jessie stało się swoistym trendem wśród miłośników zwierząt" – podkreślają przedstawiciele zoo.

Manul – mistrz kamuflażu i przetrwania

Manule stepowe to samotniki, które doskonale radzą sobie w trudnych warunkach Azji Środkowej. Ich gęste futro chroni przed mrozem, a charakterystyczny wygląd – krótki, szeroki pyszczek i nisko osadzone, zaokrąglone uszy – sprawił, że zyskały rozpoznawalność w mediach.

"Manulowi stepowemu bliżej do żbika niż do kota perskiego, choć bardzo może się z nim kojarzyć" – informują opiekunowie.

Coroczny konkurs na Zwierzaka Roku cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców stolicy i internautów. W tym roku zdecydowaną faworytką okazała się Jessie, która dzięki swojej tajemniczości i popularności stała się najbardziej rozpoznawalnym mieszkańcem warszawskiego ogrodu zoologicznego.



