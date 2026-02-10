Część infrastruktury lotniska w Radomiu zostanie czasowo wyłączona, a pracownicy delegowani do pracy w Warszawie. To efekt rosnących strat finansowych portu, które w 2026 roku mogą przekroczyć 50 milionów złotych. Zarząd Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" ogłosił plan dostosowania działalności lotniska do nowych realiów ekonomicznych.

/ Mateusz Marek / PAP

Więcej ciekawych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl

Straty rosną z roku na rok

Według danych przedstawionych przez PPL, sytuacja finansowa lotniska w Radomiu pogarsza się od kilku lat. Strata portu wyniosła 30 mln zł w 2023 roku, 38 mln zł w 2024 roku, a w bieżącym roku prognozowane jest już ponad 50 mln zł na minusie.

Decyzja o ograniczeniu działalności to reakcja na rosnący "rozjazd" między kosztami utrzymania obiektu a realnymi przychodami.

Ograniczenia w infrastrukturze i zmiany kadrowe

Władze portu podkreślają, że utrzymywanie pełnej gotowości operacyjnej generuje ogromne koszty stałe.

By je ograniczyć, chcemy dostosować wykorzystanie infrastruktury lotniskowej i liczbę pracowników operacyjnych, m.in. do tego, ile i w jakich dniach jest wykonywanych operacji lotniczych - powiedział członek zarządu PPL Marcin Danił.

W praktyce oznacza to czasowe wyłączenie dwóch gate-ów oraz linii kontroli bezpieczeństwa. Pracownicy, którzy w wyniku tych zmian staną się "nadwymiarowi", nie stracą jednak pracy.

Przeniesiemy ich czasowo na lotnisko Chopina. Potrzebujemy takich fachowców - zapewnił Danił.

Analizy i nowa strategia

Dokładne analizy dotyczące zakresu zmian mają zostać przeprowadzone w kwietniu. Wtedy okaże się, jakie sektory zostaną wyłączone i ilu pracowników obejmą zmiany.

Wyłączone z użytku części terminala będą nadal ogrzewane i sprzątane, by budynek nie niszczał.

Przypomnijmy, że wczoraj (9 lutego) PPL zaprezentowały także nową strategię dla lotniska Warszawa-Radom do 2030 roku.

Zakłada ona model hybrydowy - port ma się skupić na działalności pasażerskiej, głównie sezonowych lotach czarterowych i liniach niskokosztowych, a także na rozwoju cargo, serwisowaniu samolotów (MRO), General Aviation oraz szkoleniach dla branży lotniczej.

Co dalej z lotniskiem w Radomiu?

Przyszłość lotniska w Radomiu zależy od skuteczności wdrażanych zmian i realizacji nowej strategii.

Zarząd PPL liczy, że ograniczenie kosztów i nowe kierunki rozwoju pozwolą poprawić sytuację finansową portu.

Szczegóły dotyczące planowanych działań mają zostać przedstawione po zakończeniu analiz wiosną tego roku.















