Część infrastruktury lotniska w Radomiu zostanie czasowo wyłączona, a pracownicy delegowani do pracy w Warszawie. To efekt rosnących strat finansowych portu, które w 2026 roku mogą przekroczyć 50 milionów złotych. Zarząd Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" ogłosił plan dostosowania działalności lotniska do nowych realiów ekonomicznych.
Według danych przedstawionych przez PPL, sytuacja finansowa lotniska w Radomiu pogarsza się od kilku lat. Strata portu wyniosła 30 mln zł w 2023 roku, 38 mln zł w 2024 roku, a w bieżącym roku prognozowane jest już ponad 50 mln zł na minusie.
Decyzja o ograniczeniu działalności to reakcja na rosnący "rozjazd" między kosztami utrzymania obiektu a realnymi przychodami.
Władze portu podkreślają, że utrzymywanie pełnej gotowości operacyjnej generuje ogromne koszty stałe.
By je ograniczyć, chcemy dostosować wykorzystanie infrastruktury lotniskowej i liczbę pracowników operacyjnych, m.in. do tego, ile i w jakich dniach jest wykonywanych operacji lotniczych - powiedział członek zarządu PPL Marcin Danił.
W praktyce oznacza to czasowe wyłączenie dwóch gate-ów oraz linii kontroli bezpieczeństwa. Pracownicy, którzy w wyniku tych zmian staną się "nadwymiarowi", nie stracą jednak pracy.
Przeniesiemy ich czasowo na lotnisko Chopina. Potrzebujemy takich fachowców - zapewnił Danił.
Dokładne analizy dotyczące zakresu zmian mają zostać przeprowadzone w kwietniu. Wtedy okaże się, jakie sektory zostaną wyłączone i ilu pracowników obejmą zmiany.
Wyłączone z użytku części terminala będą nadal ogrzewane i sprzątane, by budynek nie niszczał.
Przypomnijmy, że wczoraj (9 lutego) PPL zaprezentowały także nową strategię dla lotniska Warszawa-Radom do 2030 roku.
Zakłada ona model hybrydowy - port ma się skupić na działalności pasażerskiej, głównie sezonowych lotach czarterowych i liniach niskokosztowych, a także na rozwoju cargo, serwisowaniu samolotów (MRO), General Aviation oraz szkoleniach dla branży lotniczej.
Przyszłość lotniska w Radomiu zależy od skuteczności wdrażanych zmian i realizacji nowej strategii.
Zarząd PPL liczy, że ograniczenie kosztów i nowe kierunki rozwoju pozwolą poprawić sytuację finansową portu.
Szczegóły dotyczące planowanych działań mają zostać przedstawione po zakończeniu analiz wiosną tego roku.