Ponad 3500 żołnierzy z kilku krajów NATO oraz kilkaset pojazdów wojskowych bierze udział w ćwiczeniach Amber Shock 26, które rozpoczęły się dziś na poligonie w Orzyszu. Manewry potrwają do piątku, a ich kulminacyjnym momentem będzie strzelanie ostrą amunicją.

. Pokaz strzelania bojowego wojsk pancernych w Orzyszu. Zdjęcie archiwalne / Tomasz Waszczuk / PAP/EPA

Rzecznik prasowy Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód ppłk. Dariusz Guzenda poinformował w sobotę, że rozpoczęte ćwiczenia żołnierzy Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód NATO z 2. Pułkiem Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych odbywają się pod kryptonimem Amber Shock 26.

W ćwiczeniu bierze udział ponad 3500 żołnierzy z kilku krajów członkowskich Sojuszu oraz kilkaset pojazdów - poinformował ppłk. Guzenda.

Przemieszczenie wojsk i integracja sojuszników

W ćwiczeniach w Orzyszu biorą udział żołnierze 2. Pułku Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych (2CR) i inne jednostki sojusznicze z Polski i Stanów Zjednoczonych.

Po przemieszczeniu 2. Pułku Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych na liczącej ponad 1000 km trasie z Niemiec do Polski, 2. Pułk rozmieścił swoje pododdziały na poligonie, zintegrował się z Wielonarodową Grupą Bojową NATO i został podporządkowany Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Podczas ćwiczenia jego uczestnicy będą realizowali zadania taktyczno-ogniowe, doskonaląc interoperacyjność oraz demonstrując jednomyślność i wiarygodność członków Sojuszu Północnoatlantyckiego podczas realizacji postanowień na rzecz wspólnego bezpieczeństwa - poinformował Guzenda.

Dodał, że kulminacyjnym momentem ćwiczeń będzie strzelanie ostrą amunicją, które zaplanowano na czwartek.

Część większych działań NATO

Ćwiczenie Amber Shock 26 jest częścią ćwiczeń o kryptonimie Saber Strike 26 (SbS26), które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii.

Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód koordynuje działania wielonarodowych grup bojowych NATO rozmieszczonych na Litwie i w Polsce. Zadania te polegają na koordynacji szkolenia oraz zwiększaniu świadomości sytuacyjnej w regionie. Dowództwo pozostaje również w gotowości do prowadzenia działań w ramach obrony kolektywnej zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego.

Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód mieści się w Elblągu.