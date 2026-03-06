Brytyjska policja ogłosiła w piątek, że międzynarodowe śledztwo wykazało udział rosyjskiego wywiadu wojskowego w serii pożarów ładunków lotniczych w Europie, które miały miejsce od 2024 roku.

Międzynarodowe śledztwo wykazało udział rosyjskiego wywiadu wojskowego w serii pożarów ładunków lotniczych w Europie / Shutterstock

Śledztwo zostało przeprowadzone przez zespół detektywów z Wielkiej Brytanii, Litwy, Polski, Niemiec i Holandii.

W oświadczeniu londyńskiej policji podkreślono znaczenie współpracy międzynarodowej w zwalczaniu zagrożeń transgranicznych.

Odkrycie to rzuca nowe światło na zagrożenia związane z działalnością rosyjskiego wywiadu wojskowego w Europie i podkreśla potrzebę dalszej współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa na kontynencie.

W 2024 roku polska prokuratura ujawniła, że seria pożarów paczek w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii była próbą sabotażu lotów transportowych do USA i Kanady.

Śledztwo prowadzone przez polskich prokuratorów wykazało, że pożary paczek były częścią zorganizowanej kampanii przez rosyjską agencję wywiadu wojskowego GRU. W lipcu doszło do pożarów w kontenerach przeznaczonych do załadunku na samoloty DHL w Lipsku, w firmie transportowej pod Warszawą oraz w Minworth w Wielkiej Brytanii.

Paczki zawierały ukryte materiały wybuchowe i niebezpieczne substancje, które spontanicznie zapalały się lub eksplodowały.

Rosja oczywiście konsekwentnie zaprzecza udziałowi w aktach sabotażu. Zachodnie rządy podejrzewały, że GRU prowadzi systematyczną kampanię ataków na kraje wspierające Ukrainę. Teraz otrzymały potwierdzenie.